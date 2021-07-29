«Фантомные представления»: политические партии в России неадекватно оценивают ковид-реальность

Представления о политике российских партий зачастую являются фантомными и не отражают реальность. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин на круглом столе «Выборы и пандемия: как партии работают с коронавирусной повесткой?». По его оценке, в последнем исследовании социологов есть «довольно любопытные цифры».

«Тема ковида и вакцинирования находится на первом месте, далеко опережая, в два раза, любую другую тему, будь то природные катаклизмы, наводнения, пожары и прочее – 25% против 13%. То есть интерес к этой теме наибольший у общества», – отметил он.

При этом, эксперт обратил внимание, что у россиян снижается страх заразиться коронавирусом. «57% не боятся, 41% – боится. Эта тенденция с февраля месяца. Переламливаться она начала в октябре прошлого года, когда страх заражения был наибольшим. То есть, с октября по сегодняшний день мы видим нисходящую тенденцию страха. Это естественно. Люди не могут очень долго находиться в состоянии страха. Они к нему привыкают, даже если это искусственно поддерживается в масс-медиа», – пояснил политолог.

«Что касается прививки, то несмотря на ту пропаганду, которую мы видели в течение двух месяцев, 54% россиян не готовы были в начале июля сделать прививку. 25% были готовы, 19% – говорили, что уже сделали», – отметил Данилин.

Самым интересным в исследовании эксперт назвал анализ партийно-политической принадлежности тех, кто готов или не готов делать прививку. «Левада» (организация признана иноагентом) пошел от главного мерила нашей политики – от Владимира Владимировича. Среди тех, кто одобряет деятельность Путина, 31% готов привиться, а 45% – не готовы. Среди тех, кто не одобряется деятельность президента, 14% – готовы привиться, 71% не готов. Уже исходя из этого понятно, что тема ковида действительно может использоваться партиями в отношении той части электората, которая рассматривалась еще полгода назад, как стабильная и принадлежащая к той или иной политической силе», – отметил он.

«Исходя из того, что мы видим по социологии целые группы электората либо лояльного молчаливого, тихого и не заявляющего о своей поддержке, либо лояльного, но при этом, на выборы не ходящего, откалываются от тех групп, которые раньше голосовали за власть, либо молчаливо сидели в стороне. Получается так, что у целого ряда партий есть возможность взять эти электоральные группы под себя в случае, если они займут ту или иную повестку. Кто-то называет это анти-ваксерством, кто-то говорит по-другому», – уточнил Данилин.

Говоря о конкретных партиях и их возможностях увеличить электорат за счет ковидной темы, эксперт привел в пример жесткую позицию ЛДПР, которая считает, что принятых государством мер борьбы недостаточно. «Позиция Жириновского – это осознанная жертва. Это не страх человека, не боязнь чего-то, это осознанная жертва, когда Жириновский отталкивает от себя ту часть электората, даже которая принадлежит ему. Он прекрасно понимает, что он делает. В отличие от других партий, Жириновский занял четкую, осознанную позицию, которая вредит его электорату», – полагает эксперт.

При этом Данилин «категорически не согласен, что КПРФ – это антиваксеры». «Это впечатление, которое умело создано московским горкомом КПРФ и газетой «Правда». Если зайти на сайт КПРФ, именно партии, мы не увидим там ни одного заявления по антиваксерству, ни одного заявления последнего времени, касающегося коронавируса. То есть, КПРФ как партия официально не занимает никакой антиваксерской позиции», – отметил он.

«Зюганов хорошо использует слухи. Это четкая работа на аудиторию, которая видит в этой партии то, чем она не является. При этом у нас есть партия, которая заявляет о своей антиваксерской политике – причем, заявляла о ней все время. Это «Справедливая Россия». У партии начиная с прошлого года четкая выверенная позиция, что государство должно брать на себя ответственность за вакцинацию населения. Но кто об этом знает?» – констатировал эксперт.

Данилин также обратил внимание, что у «Справедливой России», как и у ЛДПР идет «борьба с собственным электоратом». «У них электорат лояльный к ковидной политике государства. Это тоже выстрел в свою ногу выходит… Но если у ЛДПР – это четко осознанный выстрел себе в ногу, то как это у «Справедливой России», осознанно это или нет, вот в чем вопрос», – пояснил он.

«У нас бытуют фантомные представления о том, какую политику та или иная партия проводит к той или иной идеологической теме. Но как только начинаешь разбираться в ней глубже, выясняется, что все не так однозначно», – подытожил Данилин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.07.21

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