В московском регионе объявлено погодное предупреждение

В Москве и области объявлено экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, в течение всего дня ожидается дождь и гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, поскольку при сильном дожде снижается видимость на дороге. Также спасатели рекомендуют парковаться вдали от деревьев. Пешеходам, находясь на улице, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

Главк МЧС Московской области советует владельцам частных домов закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не растапливать печь, не разговаривать по телефону, во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Согласно прогнозу синоптиков, вероятность дождя с грозой сохранится до 21:00.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.07.21

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