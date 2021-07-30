Подарок Путину к дню рождения: Украина не в состоянии оспорить введение «Северного потока – 2»

Украина не сможет оспорить сертификацию российского газопровода «Северный поток – 2». Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на пресс-конференции в Москве. По его оценке, запустить проект в эксплуатацию вполне могут успеть к 7 октября, когда президент РФ Владимир Путин будет отмечать день рождения.

«После того как он (проект) будет технологически завершен в начале августа, недели две еще осталось, после этого будет сертификация, то есть испытания. На это потребуется от двух до трех месяцев. Скорее всего в конце октября увидим первые коммерческие поставки газа. Первая нитка была завершена еще месяц назад. Октябрь – это реальный срок, может быть, даже успеем ко дню рождения Путина», – отметил Пикин.

Эксперт опроверг звучащие со стороны Украины заявления, что Киев может повлиять на процесс сертификации газопровода. «Шансов оспорить сертификацию у Украины нет, потому что это решение общеевропейское. Есть разные варианты реализации сертификации, вплоть до сертификации государственными регуляторами европейскими, в частности, немецкими, например. Это выводит из-под режима любых санкций, даже те, которые потенциально были введены. Украина будет хвататься за любые соломинки, но по факту здесь уже ничего не поможет», – пояснил эксперт.

Пикин также подчеркнул, что «Северный поток-2» лишь диверсифицирует поставки газа в Европу и не может стать «иглой» для ЕС, как заявляют противники газопровода. «От количества газопроводов в Европу объемы газа не увеличиваются, потому что сколько Россия поставляет в Европу, зависит не от того, будет это 2,3,4 потока, а какой будет спрос в Европе. В прошлом году был меньше из-за пандемии. В этом году из-за холодной зимы, минимального значения в хранилищах, снижения накала пандемии и роста экономической активности все резко выросло и соответственно, спрос тоже растет», – пояснил он.

«Оттого, что «Северный поток» включится, все говорят, что это новая российская игла, но с точки зрения адекватных экономических субъектов, которым является Германия, – это просто еще один маршрут диверсификации поставок, о чем так ратует Европа. Разумные страны, которые мыслят экономическими категориями, поддерживают проект, а те, кто мыслят политическими категориями, конечно, всегда против», – отметил Пикин.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.07.21

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