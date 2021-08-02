«Призрак кризиса»: США способны спровоцировать новое обрушение экономики

Действия США по решению проблемы своего госдолга могут вызвать очередное обрушение мировой экономики. Такое мнение высказал в комментарии РИА «Новый День» экономист директор Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, ситуация достаточно тревожная, поскольку реальный рост экономики остается под большим вопросом.

«Падение индекса PMI свидетельствует о том, что в целом в мировой экономике, и особенно это касается западных экономик прежде всего, англо-саксонских – американской, английской – сохраняется крайне напряженная ситуация. Несмотря на многочисленные признаки оживления и даже зарождения экономического роста, этот рост не носит пока вполне обеспеченного, устойчивого характера», – пояснил эксперт.

Как полагает Колташов, главную нестабильность процессу восстановления мировой экономики придает ситуация с госдолгом США, который практически достиг своего лимита. «В июле мы наблюдали ситуацию, когда Федеральная резервная система (ФРС) и американское правительство вновь встревожили мир разговорами о возможном дефолте США, потому что долг достиг определенного предела в 28,5 трлн долларов, и стоит вопрос о том, можно ли наращивать дальше и до каких пределов. При этом ФРС втайне мечтает о хотя бы нормализации ключевой ставки», – подчеркнул он.

В то же время Колташов обратил внимание, что действия США провоцируют инфляцию с постоянным ростом цен. «Поскольку ситуация такова и призрак кризиса всегда стоит за плечами регуляторов во всех странах, то, если судить по США, они вынуждены будут продолжать политику денежной подпитки своей нездоровой финансовой системы. Это будет обеспечивать, скорей всего, общемировое экономическое оживление, помогать ему, но, правда, в инфляционной форме в виде повышения цен. Через некоторое время мы увидим, что это становится некой нормальной действительностью, и даже будем к этому привыкать», – пояснил экономист.

«Здесь есть много некомфортных и крайне неприятных моментов, но, тем не менее, экономика мира выходит из кризиса. Просто выход этот больше похож на выползание из кризиса, чем на такое торжественное мероприятие, когда вы говорите – да, мы прошли все необходимые испытания и теперь идем вперед. Нет, экономика именно выползает и не везде администрации, национальные правительства чувствуют себя достаточно уверенно. В России чувствуют себя уверенно, это видно. В Китае стараются, чтобы все думали, что они чувствуют себя уверенно, хотя их многое беспокоит. В Евросоюзе поведение похожее – они тоже стараются, чтобы все верили, что они справились с ситуацией, хотя их дела намного, несопоставимо хуже, чем в Китае. В США определенно не удается создать даже вид того, что все получается и все замечательно. Поэтому и индекс PMI просел», – констатировал Колташов.

По его прогнозу, развитие ситуации будет зависеть от дальнейших действий американского регулятора. «Если правительство США будет сокращать расходы аккуратно, а ФРС будет достаточно щедрым, то в таким случае все будет в мире нормально. Если они попытаются вести себя благоразумно, не так щедро, как от них ждут, то, вполне возможно, они спровоцируют обвал на своем фондовом рынке с негативными последствиями для остального мира», – считает Колташов.

«Обвал, подобный обрушению марта 2020 года, возможен только при одном условии – если в Америке решат, что они могут действовать как в конце 70-х – начале 80-х годов, то есть поднимать ключевую ставку. В этом случае они вызовут, прежде всего, у себя деструктивные события – обрушение, а потом оно распространится на другие экономики. Это будет, скорей всего, не очень продолжительный шторм», – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

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