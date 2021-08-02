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Понедельник, 2 августа 2021, 12:15 мск

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Самый быстрый спад: в России резко упал индекс деловой активности

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей в России за июль снизился с 49,2 до 47,5 пункта, что свидетельствует о спаде деловой активности и указывает на тенденцию к ухудшению ситуации в экономике. Об этом говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

«Последнее падение деловой конъюнктуры в производственном секторе России было вторым максимальным и наиболее резким с ноября 2020 года», – передает «Прайм» данные исследования.

Общепринято, что значение индекса ниже 50 пунктов указывает на спад экономической активности. «Российские производители указали на дальнейшую тенденцию к ухудшению деловой конъюнктуры в июле. Ускорение сокращения новых заказов привело к возобновлению спада производства, которое было самым быстрым со времен пандемии в мае 2020 года», – отмечается в сообщении.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.08.21

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