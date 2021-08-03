«Цензура недопустима»: глава Минкульта РФ прокомментировала скандал вокруг постановки «Современника»

Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала недопустимой цензуру репертуарной политики театров. По ее словам, общественный совет при Минкультуры не обсуждал с ведомством необходимость контроля о соответствии спектаклей стратегии нацбезопасности.

«Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности… Взаимодействие с общественным советом при Минкультуры России – не исключение. Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались. Более того, в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер», – сказала министр, комментируя заявление председателя общественного совета Михаила Лермонтова о соответствии репертуаров театров стратегии нацбезопасности.

При этом Любимова подчеркнула, что «цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией». «Вместе с тем, если в сфере культуры имеют место нарушения действующего законодательства, то компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку. Наша задача – обеспечить всесторонний диалог со всеми аудиториями, дать возможность высказаться всем сторонам и, если потребуется, совместно принять взвешенное решение по актуальным вопросам, волнующим общественность», – сказал она.

Ранее организация «Офицеры России» призвала руководство «Современника» не допускать оскорблений ветеранов Великой Отечественной войны в постановках театра, таких как «Первый хлеб», которая спровоцировала скандал из-за нецензурного монолога героини Лии Ахеджаковой на могиле ветерана Великой Отечественной войны.

«Одна из главных героинь спектакля «Первый хлеб» в исполнении народной артистки России Ахеджаковой Л.М., в своем весьма пространном и пресыщенным безобразным матом монологе буквально плюнула в душу всем поколениям ветеранов», – говорится в заявлении главы «Офицеров России», Героя России, генерал-майора Сергея Липового, которое было направлено в Генпрокуратуру РФ, мэрию Москвы и руководству театра.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в связи с обращениями представителей общественности поручил изучить и дать оценку ситуации.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 03.08.21

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