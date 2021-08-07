Экс-футболист Дмитрий Булыкин: Буланову поддерживают миллионы людей

Известный спортсмен, а ныне общественник и кандидат в Госдуму Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о недопуске Татьяны Булановой на выборы в ЗакС Петербурга.

По сообщениям СМИ, Буланову хотят снять с выборов по негласному указу городской администрации.

Булыкин, который накануне успешно оспорил решение о собственном снятии, видит в новостях из Санкт-Петербурга «нехорошую тенденцию».

«В последнее время приходят только тревожные новости, связанные с выборами депутатов городского ЗакСа и кандидатами от «Родины». Похоже, кто-то активно пытается вставлять палки в колёса моим коллегам», – сказал Булыкин.

ЦИК РФ исключил экс-футболиста из федерального списка «Родины» якобы за владение иностранными акциями. Тем не менее, на момент регистрации Булыкин ценными иностранными бумагами не владел, что и доказал в суде.

«Сначала у меня возникли сложности в ЦИКе с регистрацией в качестве кандидата. Эти нападки удалось отбить, так как мы действуем честно и законно, что и подтвердил Верховный суд. Теперь, как я слышал, набросились на Татьяну Буланову в Санкт-Петербурге. Я верю в справедливость. «Родину» и Татьяну поддерживают миллионы людей, миллионы поклонников. Их нельзя подвести», – заключил бывший футболист.

Лидер «Родины» Алексей Журавлев уже призвал губернатора Петербурга Александра Беглова взять ход предвыборной кампании под контроль в связи с запретом на рекламную агитацию партии в Петербурге. Также «Родина» обратилась в ЦИК РФ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.08.21

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