Турция готовит своих граждан к продолжению операции в Ливии СМИ опубликовали ролик ударов «Байрактаров» по якобы «российским силам» в окрестностях Триполи

Утром в понедельник, 9 августа, турецкие СМИ опубликовали видео, на котором, по заверениям журналистов, изображены удары турецких беспилотников якобы по позициям «ЧВК Вагнера» при наступлении Ливийской национальной армии (ЛНА) на Триполи в 2020 году.

При этом никаких доказательств того, что это видео было снято именно в Триполи, именно в то время, а также что объектом атаки были «российские силы» не предоставлено. Особенно, если учитывать, что ни одно из сообщений о «российском присутствии» в Ливии за все время спекуляций не нашло подтверждения.

Ролик стал «вирусным» в турецких социальных сетях, после чего его подхватили СМИ, продвигающие проправительственную позицию относительно действий Турции в Ливии.

Редакция РИА «Новый День» обратилась за комментарием по ситуации к военному историку Виктору Огневу, который пояснил, что может стоять за этим вбросом.

«Очевидно, что Эрдоган пытается подготовить свою аудиторию к чему-то, к какому-то новому витку действий Турции в Ливии. А как это выгоднее сделать? Показать видео «ударов по врагу», при этом за них можно выдать какой угодно ролик сомнительного качества, что мы и видим здесь», – считает специалист.

Именно такой позиции придерживались турецкие власти во время активных боевых действий в Ливии. Они перебрасывали тысячи наемников, солдат и боевиков в Триполи, оправдывая свои действия «российским присутствием» в североафриканской стране.

«При этом Эрдогану не нужно было ничего доказывать, достаточно просто заявить о «вагнеровцах» в Ливии и отправить туда подконтрольный его соратникам террористический сброд для «противостояния» России и ЛНА», – подчеркнул Огнев.

Также эксперт объяснил, почему для своих провокаций по Ливии Турция использует именно «ЧВК Вагнера».

«Ну, стоит понимать, что «ЧВК Вагнера» – уже устоявшийся бренд, который довольно просто использовать в своих целях. Об их эффективности ходят легенды по всему миру, их все боятся. Поэтому сейчас кто угодно может отправить свои войска или прокси куда угодно, заявив, что там есть вездесущая «ЧВК Вагнера». Турция этим пользуется, США разыгрывают эту карту, Франция тоже очень хочет это делать. Это будет в учебниках по истории за XXI век, таковы новые устои ведения войн. И угадать здесь, где выдумка, а где реальность, становится уже невероятно сложно», – резюмировал военный историк.

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