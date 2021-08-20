«Угроза разрастания хаоса»: кризис в Афганистане приведет к глобальным потрясениям

Кризис в Афганистане ведет к потере глобальной гегемонии США, однако это может обернуться не только восстановлением двухполярного мира, но и разрастанием политического хаоса на международной арене. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», прозвучало сегодня на пресс-конференции в Москве с участием российских экспертов-международников.

В частности, как отметил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, вывод американских войск из Афганистана и то, как это произошло, станет одним из наиболее серьезных поражений США за несколько лет и будет иметь очень значительные геополитические последствия. «Подвергается сомнению надежность США как стратегического партнера. Об этом будут задумываться многие страны, которые так или иначе связаны с Вашингтоном союзническими или партнерскими отношениями и на Ближнем Востоке, и в Восточной Азии и даже, вероятно, в Европе. Последствия будут очень значительными для США и для стабильности во всем мире, поскольку многие оппоненты Соединенных штатов будут расценивать это событие как индикатор дальнейшего ослабления и отступления американской сверхдержавы», – пояснил он.

По оценке эксперта, кризис в Афганистане спровоцировал обострение трансатлантических отношений. «В Европе надеялись, что с приходом Байдена будет восстановлена трансатлантическая многосторонность. То есть, все серьезные вопросы будут обсуждаться и решаться совместно. Но фактически европейцы были поставлены перед фактом. Это тем более обидно, потому что многие из европейских союзников США внесли очень серьезный вклад на начальной стадии операции международной коалиции в Афганистане. Например, реакция Лондона очень резкая – решение Байдена критикуется, считается непрофессиональным, несвоевременным и потенциально достаточно опасным. Афганский инцидент, если не обнулил, то сильно снизил значимость успешного визита Байдена в Европу», – пояснил Кортунов.

Руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова со своей стороны обратила внимание, что в речи американского президента по поводу вывода войск из Афганистана «прозвучало, на удивление, немало здравых утверждений, например, что военная сила не сможет навести порядок в Афганистане». «Можно иронизировать, что это заняло у американцев 20 лет, и опыт их английских союзников их не научил. Но очень важный и удивительный момент прозвучал в речи Байдена – это отказ от усилий по демократизации и по госстроительству. Впервые слышишь от американских лидеров отказ от миссии, которая была заложена еще отцами основателями, которые планировали построить град на холме, который бы проецировал американские ценности на весь мир. Байден заявил, что больше они этим заниматься не будут. Это существенное отрезвление американской политики и весь остальной мир получит только преимущество от такого развития событий», – считает она.

В свою очередь директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев высказал мнение, что изменение политики Вашингтона заметно по американской прессе – «они как минимум говорят о конце гегемонии и предлагают лидерство». «Афганистан – это не только проигрыш США, это был коллективный проект НАТО. Более того, Афганистан превратился в некую проекцию силы НАТО за пределами европейского континента. Это была заявка на глобальную роль НАТО. Вот эти планы глобализации НАТО, которые, конечно, вынашивались и в США, и в европейских столицах, в связи с Афганистаном надолго отобьет охоту от будущих коллективных проектов вместе с США. В этом плане последствия будут достаточно значительные. Другое дело, что европейцам некуда деваться. Все равно они зависят от американской поддержки и военной силы, и никакие акции без Америки предпринимать не могут. Это показали и Ливия, и Сирия, и другие точки горячие. Даже в Югославии США приходилось вмешиваться – европейцы сами не в состоянии были решать даже такие небольшие локальные конфликты. Поэтому зависимость от США останется, но эйфории по поводу возвращения Соединенных штатов уже не будет», – отметил он.

«Нас ждут нелегкие времена. Соединенные штаты будут мучиться со своим лидерством, и мы будем продолжать мучиться вместе с ними. Нужно к этому готовиться», – полагает Рогулев.

Говоря о снижении роли США в мировой политике, директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что появляется возможность восстановления двухполярного мира. «США останутся очагом нестабильности для мирового сообщества. Это надо принять и действовать, исходя из этого. В этой связи воссоздание двухполярного мира тоже возможно. С одной стороны, страны НАТО и США будут имитировать по-прежнему то, что они там являются «альфа» в этой группе, а, с другой стороны, довольно неустойчивый союз между Китаем и Россией. Проблема в том, что оба эти образования крайне неустойчивы. Поэтому угроза разрастания хаоса в мировой политике, экономике, социальной сфере, гуманитарной, к сожалению, реальна», – заключил он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.08.21

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