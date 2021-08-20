«Выбирать из плохого и очень плохого»: эксперты оценили перспективы отношений России и США

После отказа США от мировой гегемонии России предстоит формировать новую повестку дня в отношениях с Вашингтоном. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение прозвучало сегодня на пресс-конференции с участием российских экспертов. По их мнению, американский президент – фигура скорее номинальная, но Москве оказалось легче договариваться с действующим главой Белого дома Джо Байденом, чем с его предшественником Дональдом Трампом.

Как отметила руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова, с точки зрения российских интересов «складывается удивительная картина». «Байден делает все то, что Москва ожидала и не получила от Трампа – продление договора СНВ-3 без всяких дополнительных условий и на максимально возможный срок пять лет, встреча в Женеве, первая встреча за 5 лет, прошла очень неплохо, отказ администрации Байдена от препятствий на пути строительства газопровода «Северный Поток – 2», – пояснила она.

В то же время эксперт обратила внимание, что «есть собственно американо-российские отношения, и есть идеологическое противостояние между либералами и консерваторами. «В этом противостоянии Россия стоит на стороне консерваторов. И признавать, что Байден более конструктивен к России – значит отступать от своих консервативных позиций. Вот такой парадокс складывается», – сказала Крашенинникова.

В этой связи директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев со своей стороны обратил внимание, что действия США в последние годы приводят к мысли, что персона президента не особо влияет на вектор политики страны. «Президент США, по сути, номинал. США, несмотря на те надежды, которые мы питаем, что что-то изменится со сменой президента – они пустые. На самом деле ничего не меняется – в каких-то случаях чуть хуже, в каких-то лучше, но при ближайшем рассмотрении тоже плохо. Выбирать из плохого и очень плохого – это то, перед чем сейчас поставлена мировая экономика и геополитика», – констатировал он.

Как считает Рогулев, отказ США от мировой гегемонии, который прозвучал в недавней речи Байдена, меняет внешнюю политику большинства стран мира. «России и другим странам, заинтересованным в стабильном развитии, сейчас необходимо формировать новую повестку дня, в которой США будут не главным противником, а рядовым игроком, интересы которого должны учитываться на общих основаниях. Удастся ли нам создать такую систему, не знаю, но хотелось бы в этом направлении работать», – пояснил эксперт.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.08.21

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