«Сделают все чужими руками»: США готовят новое обострение в Афганистане

США в условиях внутриполитического кризиса попытаются дестабилизировать ситуацию в Афганистане. Об этом заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой на пресс-конференции в Москве. По его мнению, в ближайшее время при поддержке Вашингтона в регионе активизируются радикальные террористические организации.

«Вчерашние день (теракты в Кабуле) очень хорошо показал весь трагизм сложившейся ситуации в Афганистане. НАТО, Америка не могут вывезти своих граждан и тех, кто с ними сотрудничал. Как-бы ни было тяжело и печально для Америки пожинать плоды своего поражения в Афганистане, но они и в этой ситуации нашли для себя стратегическую выгоду, которая прозвучала сегодня из уст президента (США Джо Байдена) о том, что он обязательно накажет тех, кто стоит за этим страшным злодеянием. Тем самым он дал всем понять, что у него теперь руки развязаны – они теперь начнут бомбить Афганистан с новой силой, ни с кем не согласовывая, так как они якобы мстят за своих погибших американцев. Он взял на себя право и теперь этим правом он будет пользоваться столько, сколько пожелает. И в целом мы стоим на пороге нового витка гражданской войны», – считает Липовой.

По его оценке, Вашингтону нужно реабилитироваться перед мировым сообществом и своими союзниками по НАТО. «Если они (США) не возьмут сейчас ситуацию под свой контроль в Афганистане, тогда их вообще перестанут уважать во всем мире. Поэтому они сейчас сделают все чужими руками при помощи своего оружия, находясь в соседних базах в Пакистане, Саудовской Аравии и так далее. Оттуда очень удобно наносить удары и уходить обратно. Так как в Афганистане нет серьезной системы противовоздушной обороны, то это будет полигон для американцев, на котором они будут вести себя так, как они пожелают», – подчеркнул он.

«Не успели американцы выйти, как ИГИЛ (запрещено в РФ) уже заявил о своем присутствии и начал подрыв еще не установившейся власти «Талибана» (* запрещено в РФ) – именно в аэропорту произошла эта кровавая трагедия, которую в Америке называют вторым «черным четвергом», сравнивая с 11 сентября 2001 года. Америка не каждый день приспускает свои флаги и объявляет национальный траур. Это говорит о серьезности политического кризиса, который сейчас и в Америке», – подчеркнул Липовой.

Как считает глава «Офицеров России», активизация других террористических организаций осложнит удержание власти «Талибаном»* в Афганистане. «ИГИЛ, «Аль-Каида» (* организации запрещены в РФ) не менее серьезные политические силы, выращенные США в свое время, и на сегодняшний день они примут самое активное участие в разделе того пирога, который пытается забрать под себя полностью «Талибан» *… В стране сейчас напичкано огромное количество оружия, наркотиков, и это не будет молчать, будет все пущено в ход. Самое главное сейчас – борьба за власть в Кабуле. Теракты станут постоянным обыденным явлением. Вопрос, – удержат ли талибы свою власть в Кабуле и в целом в Афганистане – очень большой. Не менее серьезные силы теперь будут подогреваться со стороны Америки. Она будет руками ИГИЛа* и «Аль-Каиды»* стараться скинуть власть «Талибана»*», – пояснил он.

Кроме того, Липовой обратил внимание, что опасность для мирового сообщества кроется и в разнице самих террористических организаций. «Талибан»* – это 80% коренного населения, которые воюют за свою землю, за освобождение. И самое главное – у них есть идея, которая позволила победить и НАТО, и Америку, и все передовое вооружение, технологии и так далее. ИГИЛ* и «Аль-Каида»* – это международные террористические организации, более 50% состава которых входят террористы, головорезы со всего мира – Средняя и Ближняя Азия, Африка, Латинская Америка. То есть основная подпитка – это Ливия, Иран, Ирак, север Африки, где прошли цветные революции и большая часть населения бежала, спасаясь от гибели. Многие из них пришли воевать с оружием в руках в состав ИГИЛ* и «Аль-Каиды»*. Они отличаются особой жестокостью – им не нужно идей, им нужно зарабатывать деньги. Оттуда и теракты, убийства, отрезания голов, массовые расстрелы, казни», – констатировал он.

«Идет подпитка со стороны других стран международного терроризма. Всегда надо быть готовым к тому, что эти террористы, повоевав в одной стране, поедут завербованные переносить войну в другие страны, в том числе, и в Россию. Наш президент не зря сказал, что мы должны понимать, у нас границы с нашими партнерами по ОДКБ открыты и кто может приехать в Россию, сложно представить, но догадаться нетрудно», – заключил Липовой.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.08.21

До девяти выросло число погибших при взрывах в Казахстане. / Роспотребнадзор нашел антисанитарию у поставщика элитных ресторанов в Москве. / Очередная массовая драка в Москве: задержаны более 20 участников конфликта. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»