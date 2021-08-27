Рынок недвижимости: ожидать падения цен на жилье рано

В России надеяться на резкое снижение цен на жилье пока рано. Такое мнение высказал аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов в комментарии агентству «Прайм». По его оценке, возросшие издержки застройщиков будут сдерживать эффект от сокращения спроса после отмены льготной ипотеки.

«Надеяться на значительное снижение стоимости жилья в краткосрочной перспективе пока рано. Себестоимость строительства за прошедшие месяцы существенно выросла. Сюда можно отнести проблемы с ростом стоимости стройматериалов, продолжение которых мы видим в претензиях ФАС к отдельным участникам рынка», – пояснил он.

Эксперт обратил внимание, что цены на недвижимость также толкают вверх нехватка квалифицированных рабочей силы, увеличение издержек из-за проектного финансирования, а также ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.

«Возросший за последний год объем выданных разрешений на строительство и, как следствие, увеличение объема предложения на рынке может оказать на застройщиков отрезвляющий эффект и усилить конкурентную борьбу за клиента, однако работать в убыток они не будут», – уточнил Таталов, предположив, что у черты минимально-приемлемой рентабельности застройщики будут растягивать сроки вывода новых объектов в активную фазу реализации.

По прогнозу эксперта, в ближайшие месяцы застройщики будут сопротивляться снижению цен даже для стимулирования спроса, а временное сокращение стоимости жилья возможно за счет роста предложения проектов на ранней стадии строительства, как эффект увеличенного объема выданных разрешений на строительство. И, вероятнее всего, этот эффект продлится недолго. Снижение цены возможно в регионах со значительной диспропорцией спроса и предложения. Там, где спрос высок, снижение может оказаться вовсе незаметным.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 27.08.21

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