Будут ли цены снижаться дальше: эксперт оценила перспективы рынка жилья

Несмотря на небольшое падение цен на новостройки в России в августе, дальнейшего падения стоимости жилья ждать не стоит. Такое мнение высказала советник вице-президента ЦСР Любовь Арапова в комментарии РИА «Новости». Эксперт отметила, что программа льготной ипотеки продолжит поддерживать спрос. В целом за год квартиры на первичном рынке подорожают на 5-15% в зависимости от региона, ожидает она.

По словам Араповой, наблюдаемое в августе снижение цен было ожидаемо в преддверии ограничения действия программы льготного ипотечного кредитования. «Корректировка цен на первичном рынке жилья в августе свидетельствует об остывании спроса и прекращении стремительной индексации лотов застройщиками. При этом на вторичном рынке рост продолжился и в месячном выражении», – отметила эксперт.

В то же время, Арапова полагает, что программа льготная ипотека даже в урезанном виде продолжит влиять на спрос на новостройки. «При этом темпы роста цен замедлятся в годовом выражении и к концу года можно ожидать роста цен на 5-15% в целом за 2021 год», – прогнозирует она.

Ранее аналитик департамента жилой недвижимости Accent Capital Игорь Талалов призвал не надеяться на резкое снижение цен на жилье. По оценке эксперта, возросшие издержки застройщиков будут сдерживать эффект от сокращения спроса после отмены льготной ипотеки.

Москва, Наталья Петрова

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