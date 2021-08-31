Эксперты заметили снижение цен на жилье впервые за год

Цены на новостройки снизились впервые за год в ряде крупных городов России от 0,4% до 1,5%. В ближайшие пару лет цены могут снизиться еще на 10%, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

По итогам июля 2021 года, квадратный метр нового жилья подешевел на 0,6% в Перми, на 1% в Челябинске, на 1,5% в Омске. В передовом по массовой застройке юго-восточном округе Москвы цены снизились на 1,5%.

Объемы строительства растут, и дефицит жилья на первичном рынке становится меньше. Эксперты ожидают в ближайшие два-три года падение цен на новостройки в районе 10-15%.

Напомним, в начале июля стоимость жилья выросла на 9% по сравнению с тремя месяцами начала года, а россияне стали покупать на 15% меньше квартир в новостройках во втором квартале, чем в первом. В годовом выражении средняя стоимость квартир в новостройках выросла на 33%.

Похожая ситуация сложилась и на рынке вторичного жилья: в крупнейших городах цены в июле выросли в среднем на 4%. За год недвижимость подорожала на 18,16%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.08.21

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