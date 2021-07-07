В России спрос на новостройки упал, а цена выросла

Россияне стали покупать на 15% меньше квартир в новостройках во втором квартале, чем в первом. А вот стоимость жилья выросла на 9% по сравнению с тремя месяцами начала года, пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

Эксперты объяснили падение спроса тем, что многие воспользовались льготной ипотекой в прошлом году. К тому же, доходы у россиян не растут для новых покупок, а цены на рынке недвижимости пошли вверх.

По сравнению со вторым кварталом 2020 года средняя стоимость квартир в новостройках выросла на 33%. И на 9% при сравнении второго квартала 2021 года с первым, когда квадратный метр в среднем обходился в 116 595 рублей.

«В июне покупатели старались успеть приобрести жилье на старых условиях, что привело к снижению спроса в последние дни месяца и первые дни июля вплоть до -20%», – сказал глава направлений первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

По его мнению, в июле и августе спрос вернется. А введенный лимит на стоимость нового жилья (3 млн рублей) не позволит воспользоваться льготной ипотекой в некоторых регионах (Москва и область).

Напомним, правительство РФ продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года по ставке до 7% годовых и с максимальной суммой кредита в 3 млн рублей для всех регионов. При этом первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.07.21

Губернатор Вадим Шумков поручил решить проблему с выдачей субсидий от КИЖК. / «Большой Академический» будет в четыре раза больше существующего (ФОТО). / Обнуление господдержки: льготная ипотека не привела к увеличению доступности жилья для россиян. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»