Кабмин РФ продлил программу льготной ипотеки на новых условиях

Правительство России продлило программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года на новых условиях. Кроме того, кабмин расширил условия семейной ипотеки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин по поручению президента РФ, сообщается на сайте правительства.

Со 2 июля приобрести квартиру в новостройке в рамках программы «Льготная ипотека» можно будет по ставке до 7% годовых – это на 0,5 процентного пункта выше, чем прежде. Максимальная сумма кредита для всех регионов ограничена 3 млн рублей, а первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья.

Семейная ипотека стала доступна и для семей с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома. Максимальная сумма займа зависит от региона: для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей -12 млн, для других территорий – 6 млн руб. Раньше этой программой могли воспользоваться только те семьи, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок.

Напомним, программа льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 6,5% годовых была запущена в апреле 2020 года по предложению президента РФ Владимира Путина в качестве одной из мер по поддержке во время пандемии. Действие программы должно было завершиться в ноябре 2020 года, но в октябре правительство продлило программу до 1 июля 2021 года.

Программа позволяла взять льготную ипотеку на сумму до 12 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 6 млн рублей – в остальных регионах. Льготная ипотека спровоцировала резкий спрос и цены на недвижимость, что было особенно заметно в Москве и Петербурге.

Добавим, что Банк России неоднократно выступал за сворачивание льготной ипотеки, отмечая, что эта программа уже исчерпала себя и грозит рисками на ипотечном рынке. По мнению регулятора, программу можно было бы сохранить в отдельных регионах для поддержания спроса на жилье.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.07.21

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