Доктрина Вашингтона по смене режимов провалилась

События в Афганистане показывают, что доктрина Вашингтона по смене режимов в различных государствах мира терпит крах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков на пресс-конференции в Москве. По его оценке, поражение США стало свидетельством кризиса американской внешнеполитической стратегии.

«Афганистан оставлен в худших условиях, чем был в конце 20-го века, потому что США не очень вкладывались в инфраструктуру Афганистана, не слишком развивали. Это было в основном военное присутствие. Были попытки расширить идеологические присутствие, но не было стратегии развития Афганистана, строительства нации», – отметил он.

«У них (США) достаточно примитивный подход к этим вещам. Какие бы мозговые тресты и интеллектуальные институты не обслуживали политическую верхушку США, мысль простая – свергаем прежних правителей и будут новые и они будут лучше, потому что связаны с нами. Вот эта схема не сработала в Ливии. Она очень с большим трудом, ценой огромных жертв и потрясений, не благодаря американцам, а в силу некоторой инерции, которая утвердилась в Ираке, но иракцы не благодарны американцам за это. В целом, завоевание, смена режима и создание новой власти – вот эта схема не работает. И мы это увидели на примере Афганистана. Американцы ушли, оставив свою нестабильность, на которую сейчас накладывается новая нестабильность. Афганистан не ждут спокойные годы, по крайней мере, в обозримой перспективе», – считает Пушков.

По его словам, уход США из Афганистана – «это поражение целой доктрины смены режимов», провал задачи – «заменить на семь лет пять режимов в мусульманских государствах». «Начали с Ирака и на Ираке и закончили. Они ничего не смогли сделать кроме как внести свой вклад в разрушение Сирии. В Ливии они свергли Каддафи (лидер Ливии в 1979-2011 гг), но страна развалилась, ни о какой демократии речи не шло. Они думали дестабилизировать ситуацию в Иране, чтобы там провести свою цветную революцию. Задача не удалась. И санкционная война против Ирана тоже не получилась. То есть, смена режима во имя демократии не работает в современном мире, даже фейковой, постановочной демократии», – подчеркнул Пушков.

Как полагает сенатор, также не работает тезис, что с распадом Советского союза «история закончилась, и теперь будет либерально-демократический мир во главе с США, и все остальные рано или поздно к ним присоединятся». «Это концепция, из которой реально исходят в Госдепе, ЦРУ, минобороны США. Все, история закончилась, и США предлагают оптимальный порядок государственного и экономического устройства, и все к нему должны присоединиться. Мощнейший удар нанесен на Ближнем и Среднем Востоке по этой идеологической основе всей американской внешней политики и в адрес России, Китая, и других государств современного мира», – констатировал политик.

Пушков полагает, что «надо избавляться от подспудно еще существующей в некоторых кругах концепции заведомого американского превосходства». «Не знаю ни одного другого государства, которое совершило бы столько ошибок, как совершили американцы за последние 20 лет… Поражение США (в Афганистане) – это еще один камень на могилу американской гегемонии. Точно также как в 80-е и 90-е годы прошлого века работали в сторону создания вот этой сверхмощи, которая позволила США на короткий период превратиться в глобального гегемона – тем более, что не было соперников. Россия была слаба, а Китай наращивал только силы. На этот короткий период они сумели стать гегемонами. Но точно также с тех пор с начала 21-го века начали накапливаться факторы, подрывающие американскую гегемонию – и внутренняя нестабильность, экономическая база гегемонии снижается и так далее», – пояснил сенатор.

«США остаются очень влиятельной сверхдержавой. Даже несмотря на поражение в Афганистане, я бы не стал хоронить США как сверхдержаву. Но это, конечно, не гегемон уже… Шлейф будет продолжаться и во внешней политике. Но Афганистан показал, что не надо переоценивать силу Соединенных штатов. Ее не надо недооценивать, но и переоценивать не надо», – заключил Пушков.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.08.21

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