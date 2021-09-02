Слежка, мошенничество и манипуляции: СПЧ оценил последствия форсированной цифровизации

Ускоренная цифровизация России создает условия для нарушений права человека, открывая новые возможности для тотальной слежки и манипуляции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Глава СПЧ Валерий Фадеев подчеркнул, что права граждан, в том числе на частную жизнь, труд и образование, нарушаются ежедневно.

«Есть право на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, тайну переписки. Эти права нарушаются ежедневно. Право на труд, информация, которая оказывается в открытом доступе, может быть использована для дискриминации на рынке труда. Право на образование. Те, кто с пафосом говорит, что теперь будет новый мир, где останется только дистанционное образование, не правы. По нашему мнению, это нарушает права людей на полноценное образование», – констатировал Фадеев, подчеркнув, что дистанционное обучение должно быть «лишь дополнением к очному».

Глава СПЧ также обратил внимание, что использование IT-корпорациями непрозрачных алгоритмов выдачи пользователям информации фактически является цензурой. «Это вообще гигантская проблема. Такой глагол есть – «гуглить». И большинство из нас думает, что мы что-то ищем, нам предоставляется вся информация по нашему запросу. Похоже, предоставляется процентов 30. А по каким алгоритмам Google выдает конкретному пользователю ту или иную информацию, никто не знает. Фактически это цензура… И это не только российская проблема – это проблема всего мирового сообщества. Американские компании от своего же американского народа скрывают, как они действуют», – пояснил он.

Член СПЧ Игорь Ашманов со своей стороны отметил, что перенос в цифровой формат бумажных документов резко повышает «криминогенность и коррупциогенность, потому что это можно править». «Я уже слышал историю, когда электронные кадастры тихонечко подправляют и отнимают землю. Это рассказывают про наши южные регионы. То есть, электронная среда создает гораздо больше возможностей для мошенничества. Категорически нельзя признавать электронные документы оригиналом. Бересту 12 века в Великом Новгороде до сих пор читаем, а дискеты начала 90-х – нет», – сказал он.

«Страну захлестнула волна мошенничеств… Общество должно было ужаснуться, если государство, мобильные операторы и банки находятся настолько далеко от мошенников, может надо остановить, осознать риски и не форсировать дальше цифровизацию… Сейчас вместо того, чтобы остановиться – «постойте, кто допустил эти утечки, давайте найдем этих людей, где посадки», как говорит президент» – внезапно начинают еще и биометрию пытаться внедрить. Биометрия отличается тем, что пароль и номер телефона и даже фамилия, имя, отчество вы можете сменить, а отпечатки пальцев, форму лица и сетчатку сменить не можете совсем», – отметил Ашманов.

Эксперт также обратил внимание, что цифровизация открывает большие возможности для манипуляций. «Люди, доверяющие цифровому пространству, думающие что там правда – телевизор-газеты лгут, а вот там-то правда, они на самом деле попадают в многослойное пространство манипуляций, где никакой правды в принципе нет. Есть хороший пример китайцев. Они до 26 сентября анализируют новый закон, который требует открытости всех алгоритмов ранжирования информации, товаров, услуг и так далее, полной прозрачности и полный запрет, например, дискриминации, когда, условно говоря, по вашему профилю система продажи билетов или каких-то товаров решила, что вы богатенький и продает вам все несколько дороже. Это все в Китае будет строго запрещено. Они первыми в мире введут запрет на эту дискриминацию, непрозрачность», – отметил он.

«Галопирующая цифровизация отличается не только большой скоростью, сложностью и непредсказуемостью, но еще и тем, что граждан вообще не спрашивают – а оно им нужно или нет…» – заключил Ашманов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.09.21

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