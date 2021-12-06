Почти половина россиян видит угрозу в цифровизации

Жители России оценили влияние цифровизации на человека. Почти половина опрошенных россиян (40%) заявили, что новые технологии негативно сказываются на жизни людей. Таковы результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир». 52% респондентов придерживаются противоположного мнения.

Как показало исследование, чаще всего об отсутствии угрозы в цифровизации говорят люди в возрасте от 35 до 44 лет (57%), люди с высшим образованием (55%), а также жители городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек и граждане с доходом от 50 до 100 тыс. рублей.

Мнение об отрицательном воздействии на человека больше в основном разделяют жители небольших городов с населением до 500 тыс. человек, а также люди с незаконченным высшим образованием (48%).

Перечисляя негативные последствия цифровизации, россияне называют утрату личных границ (открытый доступ к персональным данным) – 37%, безработицу, вызванную роботизацией (19%), снижение уровня образования (18%), сокращение живого общения (13%) и снижение уровня культуры (11%).

Примечательно, что молодежь до 24 лет говорит о негативном влиянии современных технологий чаще, чем россияне в целом – 45% против 40%. По их мнению, негативное влияние цифровизации, прежде всего, заключается в снижении уровня образования (36%). При этом молодежь реже связывает цифровизацию с утратой личных границ и безопасностью данных – 18% против 37%.

Страх из-за замены человека роботами и как следствие безработицы больше всего испытывают люди со средним и неполным образованием (33%). В этом году, как и в прошлом, каждый пятый россиянин (20%) ожидает, что роботы будут выполнять их работу уже в ближайшие пять лет. В 2020 году это мнение разделяли 29% жителей Земли. Больше всего таких оказалось среди жителей Индии (61%), Таиланда (36%) и Южной Кореи (34%), отмечают социологи.

Ранее в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявили, что ускоренная цифровизация России создает условия для нарушений прав человека, открывая новые возможности для тотальной слежки и манипуляции. Глава СПЧ Валерий Фадеев отмечал, что в стране ежедневно нарушаются права граждан, в том числе на частную жизнь, труд и образование.

Москва, Наталья Петрова

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