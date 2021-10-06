Россиян предупредили об угрозе появления теневой власти и призвали не сдавать биометрию

Президент InfoWatch Наталья Касперская рассказала об угрозе тотальной цифровизации и посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные. Дело в том, что человечество еще не научилось эффективно защищать такую информацию.

«Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют, – сказала Касперская в интервью РИА «Новости». – Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе, от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?».

Главная опасность состоит в том, что мы пока не умеем защищать и верифицировать эти сведения. Личные данные могут быть проданы мошенникам и использованы, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном.

Кроме того, Касперская указала на еще один риск, структурный, который не учитывают чиновники, настаивающие на всеобщей цифровизации. В стране появится новая теневая власть, а именно, власть людей, создающих и использующих цифровые системы. Обладая такими возможностями, они могут исключить из базы распознавания любого, например, сотрудников спецслужб или высокое начальство, сделав его «невидимкой».

«Вы думаете, разработчик устоит перед соблазном дать своему лицу в базе особый статус – разрешить себе допуск куда угодно или, наоборот, сделать себя «невидимкой»? А своего начальника? Коррупция и компрометация данных возникнет моментально – а обнаружить ее трудно, нужна очень высокая квалификация», – заключила Касперская.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.10.21

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