Сангаджи Тарбаев: Партия «Новые люди» предложила налоговые льготы для работодателей при трудоустройстве выпускников вузов

Телепродюсер и общественный деятель, кандидат в Госдуму от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаев на встрече со студентами «Синергии» признался, что после окончания университета не смог получить работу по специальности. В ходе общения он также сообщил, что предлагают «Новые люди» для решения проблемы трудоустройства выпускников вузов, большинство из которых оказываются в такой же ситуации.

«Когда я закончил университет, то думал, куда пойти работать, но по специальности я не смог устроиться. Мне хотелось работать в МИДе дипломатом и представлять нашу страну на Востоке», – отметил Сангаджи Тарбаев.

По данным ВЦИОМ, почти каждый второй россиянин работает не по своей специальности. Трудоустройство молодёжи – вообще большая проблема для России. Сангаджи Тарбаев рассказал участникам встречи, как можно решить этот вопрос:

«У партии «Новые люди» есть отличная инициатива – ввести налоговые льготы в обмен на трудоустройство выпускников. Нужно поощрять компании, которые берут на работу молодых людей сразу после окончания техникума и вуза. В первую очередь – по специальности. А то получается, что государство тратит деньги на обучение студента, а после выпуска он не может найти работу по специальности, которую изучал несколько лет», – пояснил он.

Фото движения «Новые люди»

Сангаджи Тарбаев также отметил, что был госсужащим и вынужден был выполнять чужие задачи. Поэтому сейчас решил уйти в политическую деятельность. «Политика – это возможность высказывать свое мнение, спорить, доводить до сведения исполнительной власти и людей на улицах свою позицию и свои инициативы. В моем понимании суть политики – постоянно расширять общественное пространство, чтобы добиваться улучшений», – сказал он.

Сейчас Сангаджи Тарбаев возглавляет московский список кандидатов в Госдуму от партии «Новые люди». «2021-й год у меня начался с предложения баллотироваться в Государственную думу. Я понимал, что, например, от «Единой России» в Думу не пойду. Но предложение поступило от партии «Новые люди», – рассказал Тарбаев.

По его словам, на выборах лучше руководствоваться собственным опытом. «Я хочу, чтоб вы сами принимали решение и не слушали никого. Дело в том, что я сам так живу. Стараюсь никогда не поступаться своими принципами. Помните, что депутатов мы избираем сами, и поэтому они должны зависеть от мнения народа, а не своих начальников», – заключил Сангаджи Тарбаев.

Москва, Светлана Антонова

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