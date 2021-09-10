Руководство КПРФ просмотрело выдвижение новосибирскими коммунистами педофила в депутаты

Руководство КПРФ просмотрело выдвижение в депутаты в горсовет новосибирского Искитима кандидата, который был судим за отношения интимного характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в интервью RT заявил, что не в курсе, что новосибирские коммунисты поддерживают таких политиков, а имя этого кандидата лично ему не знакомо.

Речь идет об Артёме Фролове, который ранее имел судимости по такой статье, как «Кража», а также обвинялся в отношениях интимного характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Информация о его погашенных судимостях также есть на сайте избирательной комиссии Новосибирской области.

Афонин пояснил, что в данном случае необходимо обращаться в правоохранительные органы. «Если берём с точки зрения выборов депутатов Государственной думы, то никакого Фролова нет в… региональных списках. Нет такого кандидата по одномандатным избирательным округам. Если где-то вдруг на каком-то местном уровне какой-то кандидат Фролов (или с такой же фамилией) и есть такие сведения, то можно обращаться в правоохранительные органы и смотреть… Никакого Фролова я не знаю», – сказал один из руководителей КПРФ.

Ранее лидер общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков выступил с инициативой о пожизненном запрете гражданам, имеющим судимость за действия сексуального характера с несовершеннолетними, выдвигаться на выборы депутатов законодательных собраний. Основанием для этого стали участившиеся скандалы с участием представителей политических партий. «Из регионов периодически поступают возмущённые обращения по поводу политиков-педофилов разного уровня. Что удивительно, особенно много информации о представителях КПРФ», – отмечал Цветков публикации на своей странице в «Фейсбуке».

Он упомянул депутата из Омской области Алексея Анищенко, которому недавно было предъявлено обвинение в изготовлении детской порнографии. А также напомнил о депутате гордумы Волгограда Юрии Бабкине, который в 2010 году был признан виновным в совершении развратных действий в отношении детей в возрасте от восьми до 16 лет. Кроме того, речь идёт об Андрее Дряблове из Коми, который, как пояснил Цветков, ранее был судим по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Он также напомнил случай с Артёмом Фроловым.

По словам Цветкова, депутатам часто удаётся скрывать подобные судимости, что способствует формированию «своего рода педофильского лобби».

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 10.09.21

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