Выборы-2021: КПРФ не отказалась от ранее судимых кандидатов

Сегодня в России началось голосование на выборах Госдумы, а также региональных и муниципальных органов власти. Как выяснили СМИ, ряд кандидатов от КПРФ на местном уровне оказались ранее судимыми такие преступления, как мошенничество и совращение малолетних. Тем не менее, компартия не отказалась от соратников с подмоченной репутацией.

На днях территориальная избирательная комиссия Невинномысска Ставропольского края обнаружила судимости сразу у двух кандидатов в депутаты местной гордумы от КПРФ Вадима Бурачка и первого секретаря городского отделения компартии в Невинномысске Романа Кондратова. Первый кандидат был осужден в 2004 году на 2,5 года по статьям о присвоении, растрате и мошенничестве, отмечает Newstracker. Второй в том же году получил условный срок в 1 год и 1 месяц за уклонение от военной службы. Вместе с тем у Кондратова, который также баллотируется в ставропольскую краевую думу, обнаружен поддельный диплом о высшем образовании Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Похожая ситуация в Алтайском крае, где в региональное законодательное собрание баллотируется кандидат от КПРФ Александр Попов, у которого есть судимости по нескольким статьям, в том числе за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, кражу, угон автомобиля, подделку документов, госнаград, штампов, печатей.

В Новосибирской области на выборы в искитимский горсовет КПРФ выдвинула Артема Фролова, имеющего судимости за кражу и совращение несовершеннолетнего. Сам Фролов уже подтвердил журналистам эту информацию.

Как отмечают СМИ, главный «кадровик» КПРФ, заместитель председателя ЦК компартии Юрий Афонин заявил, что не в курсе тяжких преступлений, в том числе интимного характера, совершенных кандидатами в местные законодательные органы. В то же время лидер КПРФ Геннадий Зюганов в конце августа заявлял, что не видит проблем в отборе кандидатов от партии. Он подчеркнул, что проверяют всех.

С 17 сентября в России началось голосование на выборах в Госдуму VIII созыва. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам. Одновременно до 19 сентября россияне выбирают депутатов 39 региональных парламентов и глав девяти российских субъектов. Еще в трех регионах высших должностных лиц назначат депутаты заксобраний.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 17.09.21

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