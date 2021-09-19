Обработано почти 20% бюллетеней: в Госдуме – 5 партий

В Госдуму восьмого созыва попадает пять политических партий. Как следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России на 23:00 мск, после обработки 19, 64% бюллетеней в нижней палате российского парламента, кроме обычных партий, будут представлены «Новые люди».

Лидером избирательной кампании остается «Единая Россия», которой отдали предпочтение 42,77% избирателей. На втором месте КПРФ (23,09%), на третьем – ЛДПР (8,7%). Далее следуют «Справедливая Россия» (7,12%) и «Новые люди» (6,89%).

Остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.09.21

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