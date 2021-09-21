Мали: кто будет спасать страну после бегства Франции?

Мировая пресса сосредоточена на прибытии в Мали сотрудников российской «ЧВК Вагнера». Как неоднократно сообщалось, русские находятся в республике уже с лета. Французский контингент, которые должен был нанести поражение исламистам в рамках операции «Бархан», потерпел полное фиаско. Французы занимались чем угодно: прикрытием наркотрафика, разграблением природных ресурсов страны, только не борьбой против экстремистов. Так что в Бамако решили найти более надежного союзника.

Однако малийцы, очевидно, решили не складывать все яйца в одну корзину. Характерно, что премьер-министр страны Шогель Кокалла Маига, комментируя данные о появлении в Мали «вагнеровцев», обтекаемо заявил, что никто не может извне навязывать республике союзников. Вероятно, это связано с тем, что контракты на обеспечение безопасности страны пытается получить целый ряд частных военных подрядчиков.

По данным газеты Nigerian Trbune, в Мали действует ЧВК Dyck Advisory Group. Это южноафриканская компания, основанная Лайонелом Дайком, причем ранее она работала там же, где и «ЧВК Вагнера» – на территории Мозамбика. Как и Мали, Мозамбик страдает от действий террористических групп исламистов. Правда, DAG не смогла проявить себя как достаточно эффективная группа. С одной стороны, она получала серьезные удары от бандитов. Так, весной 2021 года террористы убили на северо-востоке Мозамбика 12 человек, представителей иностранных компаний. Сотрудники DAG не справились с их защитой, а одному из оперативников отрезали голову. При этом контрактники DAG оказывались в центре скандалов, связанных с убийствами мирных мозамбикцев. «Вагнеровцы» действовали в стране недолго, но эффективно. Они прикрыли проведение в стране президентских выборов в 2019 году, после чего, выполнив свои задачи, покинули страну.

Другой компанией, претендующей на защиту Мали стала неназванная ЧВК из Центральноафриканской республики. Что это за подрядчик, пока неясно, поскольку переговоры ведутся в глубокой тайне. Известно только о подготовке авиасообщения между столицей ЦАР Банги и Бамако – столицей Мали.

Однако в Африке активны и другие страны. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится распространить свое влияние как можно шире по планете. СМИ писали об интересе, который проявляют к Мали представители ЧВК SADAT – теневой армии Эрдогана. Турецкие военные структуры активно действуют в Ливии и Сомали, и попытка проникнуть в Мали для них – естественный следующий шаг. Правда, турки не борются с исламистами, а предпочитают сговариваться с ними. Так что малийцев может ждать много неприятных сюрпризов от такого союзника.

Москва, Андрей Романов

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