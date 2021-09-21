«Либо пустословие, либо конструктивный диалог»: Захарова назвала фантазиями заявления Госдепа о российских выборах

США при оценке парламентских выборов в России поспешили присоединиться к русофобскому хору из Европарламента, делая ничем не подкрепленные заявления, которые являются фантазиями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге.

«Вашингтон уже по традиции, выпуская антироссийские заявления, не утруждает себя приведением хоть какой-то конкретной фактуры подкрепления своих фантазий», – констатировала она.

Захарова обратила внимание, что «США не признают не только объективность итогов состоявшихся выборов, но и фактически отечественную избирательную систему как таковую». «При этом практически одновременно (США) декларируют заинтересованность в конструктивном диалоге. Один совет партнерам – либо пустословие, либо конструктивный диалог. Что-то нужно выбрать», – подчеркнула она.

«Ну, а если так хочется поговорить о наших выборах, то Госдепартамент вполне может поделиться результатами анализа переданных Москвой данных по вмешательству, которые мы зафиксировали с территории США», – добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, российскую избирательную систему не удалось дестабилизировать, несмотря на вмешательство американских интернет-платформ и беспрецедентное количество кибер-атак на сайт ЦИК РФ из США.

Госдепартамент США накануне заявил, что «действия России противоречат ее обязательствам, в том числе, в рамках международного пакта о гражданских и политических правах, а также обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными организациями». Отдельно в заявлении Госдепа подчеркивался российский закон об экстремистских, нежелательных организациях и иноагентах, а также отсутствие на выборах наблюдателей из ряда международных организаций.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 21.09.21

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