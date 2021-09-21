Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за фейки о выборах и призывы к беспорядкам

Генеральная прокуратура России намерена привлекать к уголовной и административной ответственности за призывы к массовым беспорядкам и размещение в Интернете недостоверных сведений, связанны, в том числе, с прошедшими выборами. Об этом заявил заместитель начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму Алексей Жафяров, выступая в Совете Федерации

«Мы будем добиваться привлечения к ответственности тех, кто допускал эти нарушения, и не только ограничивать незаконное распространение информации, но и привлекать к ответственности вполне конкретных виновных лиц», – цитирует его слова «Интерфакс».

Жафяров подчеркнул, что «прокуратура принципиально реагирует на вбросы заведомо недостоверной информации, в том числе в ходе прошедшего голосования, и призывам к массовым беспорядкам, ограничивает доступ к ним методами прокурорского реагирования».

«Эти действия образуют соответствующие составы как административных правонарушений, так и уголовных преступлений. И эта работа будет продолжена впредь», – сказал представитель надзорного ведомства.

«Мы будем ориентировать органы внутренних дел поработать соответствующим образом в отношении размещения недостоверной информации в плане привлечения к административной ответственности, будем работать с Роскомнадзором для привлечения к ответственности СМИ, размещающих подобные сведения», – отметил Жафяров.

Москва, Светлана Антонова

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