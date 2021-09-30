Контрбаланс: противоречия России и Турции очевидны сразу в нескольких регионах

Руководству России и Турции важно не дать третьим странам втянуть себя в конфликт. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. По его оценке, противоречия между Москвой и Анкарой возможны в нескольких регионах, в том числе на Ближнем востоке, в Закавказье и Центральной Азии.

Как считает эксперт, перед Россией и Турцией очень важная задача – согласовать свои позиции по сферам интересов, где «они соприкасаются и там, где они могут вступать в противоречие».

«Прежде всего, Ливия. Позиции России в Ливии не очень сильны, даже с точки зрения географической. А как мы туда мажем попасть – только через Босфор и Дарданеллы, который в руках Турции, или через Гибралтар, который в руках Великобритании. Закрой они нам эти пути, у нас будут большие трудности в Ливии, поэтому договариваться нам придется», – отметил Фененко.

По его словам, примерно то же самое можно сказать о Сирии. «Во многом сообщение идет через Турцию. Поэтому сохранить здесь партнерство с Турцией для России, конечно, необходимо», – отметил он.

Еще одной сферой обоюдных интересов двух стран является Закавказье. «Помимо Карабаха, мы почему-то забываем, что на дворе 2021 год и ровно 100 лет Карскому договору 1921 года об урегулировании границы. И тоже там есть двусмысленность. Теперь это в общем-то не наша граница, теперь – это граница Грузии и Армении. Учитывая, что Грузия проводит к России не очень дружественную политику, есть ли России смысл становиться на сторону Грузии в Карском вопросе, или ей логичней поддержать Турцию, потому что тогда это приведет к столкновению турецких и американских, а не российских интересов в Закавказье. То же самое что касается Армении. Да, действительно, Азербайджан в ОДКБ не вступит. Турция из НАТО в обозримой перспективе не выходит. Но давайте не будем забывать, что и Армения активно развивает военные программы с НАТО. Поэтому Россия, как показал опыт осени прошлого года, естественно, не спешит становиться на сторону Еревана», – пояснил Фененко.

Также эксперт отметил, что возможное усиление влияния Турции в Центральной Азии, где господствует США, для России гораздо перспективней. «И для самой Турции сближение с Россией очень важно. Сколько бы ни говорили о неоосманизме, давайте посмотрим правде в глаза. Турция окружена странами, которые имеют к ней откровенно открытые территориальные претензии. Болгария – вопрос Эдирны с точки зрения болгар далеко не закрыт. Греция – тут я думаю, даже пояснять не стоит. Кипр – проблема Северного Кипра. Сирия – тоже сложные отношения. Ирак, где американцы открыто под патронированием создали квази-государство Курдистан, которое имеет открытые претензии к Турции. Армения, которая ставит штампы визы с горой Арарат для въезжающих. Я так представил на мгновение, чтобы Россия ставила штампы с панорамой Риги, например, для всех въезжающих в Россию, какую бы это вызвало реакцию… Грузия тоже, мягко скажем, не совсем дружественная страна. То есть, со всех сторон Турция граничит с недружественными странами, имеющими к ней территориальные претензии. Не забудем Иран сюда подбавить. Поэтому партнерство с Россией могло бы быть, конечно, контрбалансом для этой системы», – подчеркнул Фененко.

Кроме того, эксперт обратил внимание еще на один конфликтный регион, в котором Москве и Анкаре нужно согласовать интересы. «Черное море. Турки смотрят, что антироссийский проект ГУАМ рухнул, который прежде был под контролем Польши. Встает вопрос, а может ли Турция взять наследство этого ГУАМа под свой контроль. И здесь Грузия, где сразу встает вопрос об Аджарской автономии и не только. Это Украина. Эрдоган говорил о Крыме, безусловно, но мы забываем одну важную вещь – что Эрдоган претендует и на другое черноморское наследство Украины – Измаил, устье Дуная. Ведь раньше это была традиционная сфера влияния турецких интересов. Думаю, Эрдоган вполне рассматривает вариант, чтобы в обмен на какие-то поставки оружия, заявления, Украина даст карт-бланш проникновению турецкого капитала в эту сферу влияния, которая традиционно интересовала Турцию. И это, конечно, вопрос о Молдавии здесь встанет. Вспоминаем, что эти страны веками были связаны с Турцией, поэтому вопрос о согласовании наших интересов в черноморском регионе, важен и для России, и для Турции. Вопрос в том, как не дать третьим странам столкнуть нас в какой-то конфликт», – заключил Фененко.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.09.21

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