Украинские власти испугались правды в фильме «Солнцепек»

Создатели российского фильма «Солнцепек» попали в расширенный список лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Обновленный перечень размещен на официальном сайте Министерства культуры и информационный политики страны. Впервые список появился в 2015 году. Он содержит 227 имен.

Вероятно, за добавление режиссеров «Солнцепека» Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, продюсера и сценариста Генриха Кена, продюсера Сергея Щеглова, актера Владимира Ильина, операторов Владислава Гурчина, Александра Полагаева, Гарика Жамгаряна и кастинг-директора Елену Чижову в черный список выступили украинские чиновники, придерживающиеся русофобских установок.

Напомним, в фильме идет речь о событиях, случившихся на юго-востоке Украины в 2014 году. Главный герой пытается увезти свою семью подальше от войны – за границу, однако ему это не удается. В результате он становится водителем кареты «скорой помощи» и видит, как украинские военные обстреливают мирное население. Эксперты и кинокритики не раз указывали на достоверность «Солнцепека», сумевшего честно показать ужасы той войны.

Показательно, что преимущественно российских деятелей культуры критикуют украинские националисты. Так, представители организации «Правый сектор» (объединение, признанное экстремистским на территории РФ) назвали певиц Светлану Лободу и Анну Лорак «нечистью» и «предательницами» Украины. Кроме того, в черном списке находятся и другие звезды российской эстрады: Олег Газманов, Филипп Киркоров, Александр Розенбаум и другие.

Киев – Москва, Светлана Антонова

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