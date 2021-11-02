Туман в Москве: в аэропортах задержано и отменено более 170 рейсов

В московских аэропортах из-за тумана задержано 139 рейсов, 35 – отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание». Желтый уровень погодной опасности продлен до середины дня.

По данным на 10:00 мск, во «Внуково» задержано 44 рейса, 5 – отменено, в «Домодедово» ждут вылета 55 лайнеров, отменено – 15, в Шереметьево 40 самолетов задержаны, 15 рейсов отменены.

Как сообщила пресс-служба МЧС, туман с видимостью 200-700 метров сохранится до 14:00.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.11.21

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