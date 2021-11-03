Весь день в самолете без воды и еды: пять тысяч пассажиров застряли в Нижнем Новгороде из-за тумана

Из-за тумана в Москве десятки самолетов были перенаправлены в аэропорт Нижнего Новгорода. Воздушная гавань не справилась с таким потоком, что привело к многочисленным жалобам пассажиров. Людей держали взаперти несколько часов без воды, еды и возможности входить в туалет. В ситуации разбираются Следственный комитет, прокуратура и Роспотребнадзор.

С полуночи вторника нижегородский аэропорт из-за сильного тумана в столице принял 40 воздушных судов (более 5 тысяч пассажиров), следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья. Авиапассажиры, которые не смогли попасть в столицу, пожаловались на тяжелейшие условия. Их часами не выпускали из самолетов, где они находились без пищи и воды.

На аэродроме выстроилась большая пробка из самолетов, которые и к вечеру вторника так и не смогли вылететь. А соцсети наполнились гневными публикациями. Люди писали, что не могут покормить детей – нет воды, чтобы развести питание. К самолетам подъезжали скорые.

«Наш командир корабля и экипаж объясняли ситуацию тем, что не хватает трапов для того, чтобы нас высадить и заправить самолет. Люди просили открыть двери, просили, чтобы их детей покормили. Командир корабля сначала сказал, часов в 12, наверное, что он связался с авиакомпанией и что им пообещали принести какие-то ланч-боксы для хотя бы некоторых категорий людей, потому что там и беременная девушка с нами на борту была, и дети. В итоге ничего такого не случилось», – рассказала одна из пассажирок BFM.

По словам пассажиров, их держали взаперти по девять и больше часов. При этом на некоторых лайнерах были закрыты уборные, где-то закончилась туалетная бумага. Когда пассажиров все же выпускали, они оказывались в переполненном здании аэропорта.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, до представителей авиакомпаний доводились сведения о возможности высадки пассажиров из самолетов, «но они сами принимали решение – высаживать, заправляться или ждать».

В свою очередь источники РИА «Новости» сообщили, что аэропорт не предупредил авиакомпании об ограниченных ресурсах и начал отказывать в приеме самолетов, только когда их стало некуда ставить. «Аэропорт принимал всех подряд и не предупреждал авиакомпании об ограниченных ресурсах (нехватке трапов). Вероятно, это связано с тем, что за каждую посадку авиакомпании платят аэропорту», – сказал собеседник издания. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что все характеристики аэропорта указываются при заключении договора с авиакомпаниями.

Тем временем, следователи начали проверку по факту длительных задержек рейсов в нижегородском аэропорту. «Также проверяется информация, что ребенку стало плохо на борту самолета, который совершал рейс Краснодар – Москва, однако из-за сильного тумана во Внукове он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде. Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более 7 часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров», – сообщается на сайте следственного управления на транспорте СКР.

К утру большинство авиарейсов, вынужденно приземлившихся в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в пункт назначения. «По информации оперативного штаба, по состоянию на 06:00 отправлено 34 борта, осталось 6 бортов. Все оставшиеся борта будут отправлены до 11:00», – сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Кроме того, для перевозки пассажиров руководство Горьковской железной дороги выделит дополнительный поезд «Ласточка», сказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Накануне на Москву опустился сильный туман. По данным синоптиков, такое явление наблюдается впервые за 12 лет. В результате в аэропортах столицы были задержаны и отменены сотни рейсов.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

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