Синоптик объяснил, почему Москву накрыл густой туман

Густой туман, опустившийся накануне на московский регион, называется «радиационным», но к радиоактивности это явление никакого отношения не имеет. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в комментарии РБК.

«При малооблачном небе ночью происходит интенсивное охлаждение подстилающей поверхности за счет выделения длинноволновой радиации (излучения). Подстилающая поверхность существенно охлаждается, и приземный слой воздуха также охлаждается. Вчера температура была выше, это совпало с отсутствием облачности. А облачность выделяет встречное длинноволновое излучение, охлаждения подстилающей поверхности не происходит. Сегодня при отсутствии облаков резко охлаждается почва, приземный слой воздуха. В холодном воздухе происходит концентрация молекул водяного пара, это и называется туманом. Это хорошо изученный физический процесс», – пояснил синоптик.

По мнению ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, появление плотного тумана в московском региона явление привычное. «Это абсолютно естественное для Москвы и Мособласти явление. Оно чисто метеорологическое, связано с выхолаживанием воздуха, резким понижением температуры в вечерние часы в условиях антициклональной тихой, спокойной погоды», – отметил он.

Ранее сообщалось, что из-за тумана в аэропортах Москвы задержано или отменено более 170 рейсов. МЧС продлило предупреждение о тумане до 14:00.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.11.21

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