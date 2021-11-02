На Москву снова опускается густой туман

В московском регионе вновь объявлено экстренное погодное предупреждение в связи с туманом. Как говорится в сообщении столичного главка МЧС, местами видимость может составить 200-700 метров.

Спасатели рекомендуют соблюдать крайнюю осторожность при передвижении по улице и управлении автотранспортом. Аналогичное предупреждение опубликовал подмосковный главк МЧС.

Накануне густой туман привел к отмене и задержкам сотен рейсов в аэропортах столичного авиаузла.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.11.21

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