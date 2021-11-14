«Мы не видим рисков»: Счетная палата России оценила планы правительства нарастить госдолг

Госдолг России в ближайшие годы продолжит увеличиваться. Об этом заявил аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин в интервью РИА «Новости». По его словам, в такой ситуации нет ничего страшного – ни по общему размеру, ни по его структуре рисков для устойчивости бюджета или финансовой системы РФ нет.

Согласно проекту федерального бюджета на ближайшие три года, объем государственного долга России вырастет до 21,1% от ВВП в 2024 году. По представленным в документе оценкам, по итогам текущего года госдолг вырастет до 17,8% ВВП с 17,7% ВВП, в 2022 году – до 19,4% ВВП, в 2023 году – до 20,3% ВВП. В абсолютных цифрах госдолг в 2021 году ожидается на уровне 22,104 триллиона рублей, в 2022 году – 25,926 триллиона, в 2023 году – 28,765 триллиона, в 2024 году – 31,94 триллиона.

«Нельзя однозначно сказать, где граница уровня госдолга, после которой начинаются риски. Это зависит от структуры экономики и финансовой системы конкретной страны. В России это также зависит от рисков, от которых мы пытаемся уберечься. Сейчас мы видим по представленному на ближайшие три года бюджету, что общий уровень госдолга у нас растет. Однако по отношению к ВВП он остается небольшим – Россия находится в нижней десятке стран мира по этому показателю», – пояснил Саватюгин.

Аудитор обратил внимание, что глобальный долг к глобальному ВВП сейчас составляет около 98%. «У Евросоюза, Великобритании госдолг чуть меньше 100%, а у многих стран превышает 100% – причем у тех, чьи макроэкономики некоторые эксперты ставят в пример. У Японии он давно превышает 250%, больше 100% у США, Италии, Испании, Бельгии, Канады. У нас сейчас госдолг чуть меньше 20%, будет чуть больше 20%", – уточнил Саватюгин.

По его словам, рост госдолга в ближайшие годы будет связан с увеличением внутренних заимствований за счет рублевых облигаций, которые покупают в основном местные инвесторы. «Этот долг не так сильно зависит от внешней конъюнктуры, от санкционных рисков, волатильности иностранных инвесторов, которые приходят и уходят. А доля государственного внешнего долга у нас будет снижаться», – сказал он.

Аудитор заверил, что в ближайшей перспективе сильно сократятся прямые кредиты иностранных правительств и немного вырастет доля займов у международных финансовых организаций, причем не у глобальных, таких как Всемирный банк или Международный валютный фонд, а у Нового банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. «Это международные институты, в которых мы активно участвуем, где у нас есть крупные пакеты голосов и понимание с нашими партнерами», – пояснил Саватюгин.

«Поэтому ни по общему размеру долга, ни по его структуре мы не видим рисков для устойчивости российского бюджета или финансовой системы», – заверил аудитор Счетной палаты России.

Напомним, в конце октября нижняя палата российского парламента усилиями депутатов от «Единой России» одобрила очередное продление 20-летней «заморозки» выплаты сбережений граждан, потерянных при развале СССР. Думская оппозиция безуспешно настаивала на погашении долгов перед населением, которое испытает серьезные трудности в условиях пандемии коронавируса. Речь идет о сумме почти 50 трлн рублей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 14.11.21

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