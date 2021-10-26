Долг государства перед россиянами останется в «заморозке»: Госдума опять согласилась ничего не платить

Сегодня нижняя палата российского парламента усилиями депутатов от «Единой России» одобрила очередное продление 20-летней «заморозки» выплаты сбережений граждан, потерянных при развале СССР. Как передает корреспондент РИА «Новый День», думская оппозиция безуспешно настаивала на погашении долгов перед населением, которое испытает серьезные трудности в условиях пандемии коронавируса. Речь идет о сумме почти 50 трлн рублей.

В ходе обсуждения депутат от «Справедливой России – За правду» Николай Новичков обратил внимание, что, с одной стороны, парламентариям показали «колоссальность обязательств», с другой – практически открытым текстом сказали, что правительство РФ не считает данные обязательства важными.

«Мы гражданам должны как государство, и эти обязательства нужно выполнять. И когда коллега с трибуны жаловался, что мы этот мораторий ежегодно устанавливаем и, сколько мы будем это делать, неизвестно, и что надо правительству этот вопрос как-то порешать. Я считаю, что не надо в данном случае облегчать работу правительства. Позиция нашей фракции – нужно голосовать против. Давайте мы откажемся в этом году, и после этого правительство будет делать выводы, как оно собирается эти обязательства выполнять перед нашими гражданами. Это святые обязательства», – заявил он.

«Мы выполняем обязательства перед зарубежными странами, международными организациями, периодически корпорации на нас накладывают какие-то обязательства. Мы все их выполняем, кроме тех, что перед нашим народом. Поэтому позиция фракции «Справедливая Россия – За правду» голосовать против», – подчеркнул Новичков.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев со своей стороны предложил использовать систему взаимозачетов, чтобы начать хоть как-то отдавать долги населению. «У нас мощная задолженность у граждан по ЖКХ, есть задолженности перед различными структурами. Наверняка же можно, хотя бы у тех граждан, которые имели советские сбережения, применить механизм какого-то взаимозачета», – отметил он.

В то же время парламентарий обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, напомнив ему об ответственности перед избирателями. «Вячеслав Викторович, вы много здесь говорите, что должны быть ответственные руководители предприятий, у них должна быть ответственность МРОТ повышать и так далее. Главным работодателем в стране является государство. И, если государство, которое фактически приватизировало советскую страну, приватизировало экономику и благосостояние людей, которые обладают сейчас сверхбогатствами, создано именно за счет того, что все советское наследие они получили в частные руки, то сейчас, по прошествии столь длительного времени наступает возможность постепенно, понемногу, отдавать гражданам обратно то, что мы задолжали», – сказал Матвеев.

По его словам, отказ от выплат еще больше подорвет доверие россиян к государству. «Призываю остановиться в продлении моратория и начать искать возможность каким-то образом гражданам возвращать долги, потому что в противном случае доверие людей в стабильность, о которой здесь так много говорится, будет подорвано. Фактически люди дискриминируются несколько раз. Один раз как пенсионер работающий, второй раз как человек, который имел сбережения советские, третий раз – еще по тарифам ЖКХ и так далее. В итоге накапливается огромный удар по благосостоянию. Никогда мы не победим бедность, если мы не начнем помогать тем людям, которые по определению в долг дали нынешнему государству РФ», – подчеркнул Матвеев.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный, в свою очередь, обратил внимание, что 21 год правительство предлагает «подождать, отложить, сегодня даже предложили не признавать долг».

«Никто не предлагает сегодня ответственной партии взять и 50 трлн выписать – и отдать нашим гражданам. Это очень сложный длительный механизм, но решать проблему надо начинать. Мы замораживаем, поддерживаем ответственную позицию правительства, которая собственно непонятно, какая это позиция, которое больше склоняется к тому, чтобы какой-то законопроект внести и аннулировать обязательства на 50 трлн рублей», – пояснил он.

В итоге большинством голосов депутатов от «Единой России» была продлена приостановка действия закона, касающегося выплаты сбережений граждан, потерянных при развале СССР.

Москва, Мария Соколова

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