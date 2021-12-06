Тысяча кандидатов: «Новые люди» планируют «взять» Москву на муниципальных выборах

Партия «Новые люди» провела в Москве первый форум муниципальных кандидатов, на котором была презентована стратегия предстоящей избирательной кампании. Руководители партии рассказали о планах и о том, кто, когда и как сможет выдвинуться в мундепы при поддержке «Новых людей».

Форум собрал представителей всех округов Москвы. Всего на встрече присутствовало более 150 будущих кандидатов. Вовлечение кандидатов в кампанию – «Новые люди» планируют выдвинуть тысячу своих представителей – начнётся с работы на образовательной онлайн-платформе в январе 2022 года.

«У некоторых чиновников есть установка: если есть проблема – значит плохо работает управа. Если проблему показывают – значит, под них копают. Когда мы начинаем вести избирательную кампанию, мы не говорим, что мы или они молодцы, это не нужно. Наша задача: показать, что мы в том числе и их ресурс, принести другое культурное понимание в политику, построить коммуникацию», – отметил лидер партии Алексей Нечаев.

Фото пресс-службы движения «Новые люди»

«Муниципальное самоуправление сейчас испытывает серьёзные проблемы. Готовится принятие новых законов, которые, с одной стороны, поднимают муниципальное самоуправление как ещё одну ступень публичной власти, встраивают её в систему. С другой стороны, то, как будут реализовываться полномочия и права, которые у муниципальной власти с принятием этих законов – то, над чем мы работаем, за что бьёмся», – пояснила со своей стороны депутат Госдумы, советник председателя «Новых людей» Сардана Авксентьева.

Москва, Светлана Антонова

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