Стало известно имя нового главы Мосгоризбиркома

Новым председателем Московской городской избирательной комиссии (МГИК) стала Ольга Кириллова. Ее кандидатура была поддержана единогласно.
«По результатам тайного голосования Кириллова Ольга Евгеньевна получила необходимое количество голосов», – сообщил член МГИК Фаяс Халилуллин на заседании комиссии, передает «Интерфакс».
Председатель счетной комиссии МГИК Евгений Андриенко уточнил, что решение было принято единогласно.
В тайном голосовании приняли участие все 14 членов комиссии МГИК нового состава.
Москва, Светлана Антонова
© 2021, РИА «Новый День»
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