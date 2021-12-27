Российский бизнесмен Евгений Пригожин положительно оценил стремление ливийцев к самостоятельному решению актуальной проблемы государства – проведению выборов. В ответ на срыв намеченного на 24 декабря плебисцита кандидаты на высший государственный пост собрались ради обсуждения вставшей перед ними проблемы и объединения усилий в ее преодолении.

«Основная проблема Ливии в том, что только ленивый не сует свой нос в проблемы ливийского народа. Все хотят «помочь», особенно ООН и страны НАТО, и придумывают новые и новые схемы развития ливийского общества, что, начиная с 2011 года, приводит к бесконечным войнам и конфликтам», – отметил он.

Обстоятельством, приведшим к переносу избирательного процесса, стало внешнее вмешательство других стран. Заинтересованность в выдвижении тех или иных кандидатов на президентский пост побудила некоторых западных игроков лоббировать инициативы, нарушающие действующие в Ливии законы и правила: по настоянию ООН возможность выдвигаться получили те, кто не должен был иметь на это права.

В результате все это привело к новому витку внутренних разногласий и споров, а Высшая избирательная комиссия (ВИК) так и не опубликовала окончательный список претендентов на пост национального лидера государства.

Когда стало ясно, что выборы не состоятся, порядка 15 кандидатов на пост президента Ливии решили провести встречу, посвященную проблеме, с которой им довелось столкнуться. Среди явившихся в Бенгази политиков были как малоизвестные деятели, так и весьма публичные люди, ранее занимавшие высокие государственные посты: например, фельдмаршал Халифа Хафтар, бывший спикер парламента Агила Салех, экс-министр внутренних дел Фатхи Башага.

По итогам переговоров они выступили с заявлением, где выразили свои намерения довести родину до плебисцита и пришли к выводу, что для организации этого процесса необходимо сформировать новое правительство.

«Ливийский народ хочет стабильности, а стабильность могут дать только сильные фигуры. […] Сегодня этими сильными фигурами являются Агила Салех, Халифа Хафтар и Фатхи Башага, один контролирует ливийские законы, второй большую часть страны, а третий – единственный человек из политиков Запада Ливии, который может справиться с группировками, находящимися вокруг Триполи», – отметил российский бизнесмен Евгений Пригожин, знакомый с ситуацией в североафриканском государстве.

Он отметил, что сейчас стране нужны решительные деятели, готовые противостоять внешнему давлению и имеющие свою политическую волю для реальных действий. Именно они могут дать отпор зарубежным игрокам, пытающимся использовать их землю для личного обогащения.

«Поэтому политической ситуацией в Ливии, уверен, будут управлять те, кто были на той самой встрече в Бенгази 21 декабря. Посмотрите видеозапись и сделайте свои выводы. Все ключевые фигуры на ней присутствовали. А что касается их желания взять судьбу Ливии в свои руки, то главное им в этом не мешать, а с уважением отнестись к каждому из участников этой исторической встреч», – подытожил Пригожин.

Москва, Екатерина Попова

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