Сильный снегопад выбил из графика московские аэропорты

В московском регионе продлено действие штормового предупреждения в связи с сильным снегопадом. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, непогода с обильными осадками, которые местами сопровождаются метелью и снежными заносами, может продлиться до 24:00.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», в связи с тяжелыми погодными условиями в столичных аэропортах нарушен график вылета-прилета самолетов. К 12:40 мск во «Внуково» задержано 9 рейсов, в «Домодедово» 17 рейсов задержано и один отменен, в «Шереметьево» отменено 22 рейса и 10 – задержано.

Москва, Светлана Антонова

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