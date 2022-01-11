Уроки Казахстана: России требуется решительный социальный разворот

Российское государство должно совершить решительный поворот к повышению уровня жизни граждан, чтобы избежать кризисных и трагических событий, произошедших в начале года в Казахстане. Об этом говорится в заявлении Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), опубликованном на сайте организации.

Профсоюзы обратили внимание, что «причины трагических событий в Казахстане заставляют более внимательно посмотреть на социальные и экономические проблемы, характерные для многих стран постсоветского пространства». «Разве рост цен, повышение налогов и фискальных поборов, незащищенность от судебного произвола людей и предприятий характерны только для Казахстана?» – поясняется в заявлении.

Как считают в ФНПР, трагические события, аналогичные казахстанским, возможны, «если не бороться с социальным неравенством и бедностью населения; если считать, что рынок сам решит все проблемы, оставляя государству роль «ночного сторожа»; если передавать ключевые предприятия экономики в иностранную собственность и вводить для них фактическую экстерриториальность в отношении трудового законодательства; если на протяжении длительного времени целенаправленно ограничивать права профсоюзов с помощью псевдоправовых ухищрений; если уклоняться от содержательного диалога с работниками через их представителей – профсоюзы – и использовать военную силу (расстрел в Жанаозене в 2011 году) вместо социального партнерства; если «десантировать» в профсоюзы на руководящие посты чиновников из министерств, сложится обстановка, которой может воспользоваться внешняя или внутренняя сила в борьбе за власть, для дестабилизации или даже возможного развала государства».

«Мы не хотим, чтобы у нас в России, как только что в Казахстане, громили офисы и магазины, гибли простые люди. Но чтобы этому противостоять – мало слов. Нужен более решительный поворот государства в сторону роста доходов трудящихся и пенсий, включая индексацию пенсий работающих пенсионеров. Нужен содержательный диалог представителей власти, бизнеса и профсоюзов, который сегодня иногда подменяется формальностями», – подчеркивается в обращении ФНПР.

Москва, Светлана Антонова

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