Коронавирус, гиперинфляция и нищета: России грозит обострение социального кризиса

Пандемия коронавируса и усиление социального кризиса из-за нищеты и гиперинфляции являются главными угрозами для России в 2022 году. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал лидер движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. По его оценке, на ситуацию может также повлиять нестабильность в соседних государствах, в том числе, Казахстане.

«Пандемия коронавируса никуда не делась, и она будет основной угрозой всему, что есть в нашей стране. Второе – это конечно же инфляция, гиперинфляция, нищета, которая может еще усилиться, и, соответственно, протестные настроения будут расти. Недовольство властью и вообще кризис социальный может нарастать. Третье – это международные вызовы, связанные с антироссийскими санкциями и нестабильностью по периметру страны. Я думаю, что это основные вызовы и угрозы, которые будут в этом году», – сказал он.

При этом Федоров обратил внимание, что все постсоветское пространство сейчас находится в напряженном состоянии, и эта ситуация напрямую влияет на Россию. «Донецк – больная и горячая точка. Понятно, что Молдавия – тоже горячая точка, которая может вспыхнуть в любой момент, не говоря уже об отношениях Армении и Азербайджана, а также Казахстан, Таджикистан, исламистские проблемы. То есть, в принципе вся бывшая территория Советского союза довольно-таки в напряженном состоянии, и любые конфликты – социальные, экономические, религиозные, политические и иные, внешние, в том числе, воздействия на эти конфликты – имеют под собой влияние на РФ», – подчеркнул он.

Говоря о ситуации в Казахстане, эксперт отметил, что аналогичные проблемы существуют и в России. «При дестабилизации ситуации в Казахстане при таких (неблагоприятных) сценариях проблемы могут быстро перекинуться на территорию РФ. Плюс ко всему РФ как ОДКБ участвует во внутренней политике Казахстана, и наши солдаты там находятся. И надо понимать, что политический строй в Казахстане очень похож на российский. Соответственно, недовольство официальной властью в Казахстане может влиять на внутреннюю политику в России. Как украинские революционные майданные события тоже влияли на внутреннюю политику России, не говоря уже про разрыв связей, общие экономические проблемы, потому что у нас общий рынок. Ни для кого не секрет, что на территории Казахстана существуют определенные антироссийские настроения. Там русскоязычных граждан довольно-таки значительная часть, и, не дай Бог, если что-то там произойдет не так, то могут обостриться, в том числе, и межнациональные проблемы», – пояснил он.

По его словам, неприятностей можно ждать также со стороны США и Европы. «Понятно, что байденовская администрация (США) – это недружественная администрация. Германское правительство, которое недавно пришло к власти, – недружественное. Исходя из этого, могут быть изменения экономического и политического международного расклада», – сказал Федоров.

Москва, Мария Соколова

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