«Без одной минуты апокалипсис»: для России в 2022 году главными угрозами будут пандемия, давление Запада и экономический кризис

Для России в 2022 году главными угрозами остается пандемия коронавируса, международная напряженность, а также экономический кризис. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, дальнейшее развитие ситуации как в стране, так и за ее пределами, будет зависеть от договоренностей России на переговорах с США, НАТО и Евросоюзом.

Эксперт обратил внимание, что пандемия коронавируса продолжается во всем мире, и именно это остается главной угрозой, в том числе, для России. «Как и во всем мире, у нас пандемию никто до сих пор, так сказать, не выключил. Идет вакцинация, люди все равно заражаются, болеют, возникают новые штаммы. Тревожность сохраняется во всем мире. Может, у нас в меньшей степени – как раз благодаря грамотным действиям и правительства, и соответствующих служб у нас нет таких драконовских мер, как год назад. Мне кажется, пандемия коронавируса остается одним из основных вызовов на 2022 год. И мы все очень рассчитываем, что и у нас в России, и в мире удастся эту пандемию побороть в этом году. Некоторые эксперты считают, что это возможно к осени, другие говорят, что вообще рано мечтать об этом», – отметил он.

На второе место Мартынов поставил риски, связанные с «беспрецедентно низким уровнем двусторонних и международных отношений» России с рядом ведущих государств и в целом с коллективным Западом. По его словам, развитие ситуации станет известно уже в ближайшие дни по итогам переговоров с США, саммита Россия – НАТО и встречи на площадке ОБСЕ. «Совершенно точно один из главных вызовов наступившего года – это создание новой системы гарантий взаимной безопасности по линии Россия – США, Россия – НАТО, Россия – коллективный Запад. И дальше, если процесс пойдет, я уверен, к нему подключатся и Китай, и Индия, и тогда можно будет говорить о такой «Новой Ялте», как выражаются некоторые эксперты, то есть – о создании новой архитектуры международной безопасности без глобального конфликта, который возможен по-прежнему», – пояснил он.

«Знаменитые «часы апокалипсиса» в Чикагском университете сегодня показывают без одной минуты апокалипсис, что само по себе уже сильно неприятная история, которая должна беспокоить, по крайней мере, лидеров разных государств и уж тем более ведущих держав», – констатировал Мартынов.

Эксперт также обратил внимание, что внешнее давление на Россию реализуется, в том числе, в организации госпереворотов в постсоветских странах. «Это определенным образом дестабилизирует ситуацию в целом на постсоветском пространстве, с одной стороны, а с другой – такое впечатление, что они насильно пытаются нам обратно впихнуть Украину, Белоруссию, Казахстан, Закавказье и так далее. Думаю, что эти планы очевидны, они понятны, они считываются. И, мне кажется, здесь все будет зависеть от тех договоренностей, которые возможны. Я надеюсь, возможны», – сказал Мартынов.

«Это все взаимосвязано – все, что касается постсоветского пространства. И непонятно на чем основано мнение – скорее, по Фрейду – выдавать желаемое за действительное, когда по кругу разные высокопоставленные политики и чиновники в США, Европе говорят о том, что Россия, Путин восстанавливают Советский союз… Конечно, мы не восстанавливаем Советский союз. Его невозможно восстановить. Более того, 30 лет назад мы вполне добровольно и осознанно распустили большой Советский союз на суверенные государства, но это не значит, что постсоветское пространство перестало быть зоной влияния России, или зоной стратегических интересов, или зоной жизненных интересов – там живут наши люди, не только русские. Речь идет о том, что есть наше – сюда не лезьте, вот приблизительно такой контекст. И это серьезный вызов, причем, вызов, брошенный Путиным Западу. Запад не в состоянии уклониться от этого диалога, от этих договоренностей», – подчеркнул политолог.

По его оценке, еще одна угроза вытекает из первых двух – преодоление последствий экономического кризиса, борьба с инфляцией, «которая в декабре неприятно удивила и граждан России, и даже тех, кто по идее, должен был быть в курсе, что она оказалась выше гораздо, чем заявленная».

«Это, безусловно, бьет по среднему классу, по малообеспеченным слоям населения. И в этом смысле требуются меры поддержки от государства тем гражданам, которые нуждаются в этой поддержке, и, соответственно, необходимо преодоление этих кризисных явлений, выход на стабильный рост. Мне кажется, это такая параллельная история. То есть – чем быстрее уходит пандемия, – будем надеяться, что она уходит, – тем интенсивней нужны эти меры, чтобы как можно быстрее восстановить не только экономику, но и доходы граждан. Это сейчас актуальная, важная тема в этом году», – подчеркнул он.

«Понятно, что все это зависит и от преодоления пандемии, и от возможности выйти на какие-то договоренности, дабы снять то внешнее давление, которое идет на Россию, в том числе экономическое. Это дополнительные возможности как раз для скорейшего преодоления кризисных явлений», – заключил Мартынов.

Москва, Мария Соколова

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