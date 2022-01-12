Россия-2022. Ожидание войны, разочарование властью и рост протестных настроений

В России в 2022 году главной угрозой станет дальнейшее падение уровня поддержки власти из-за роста цен и невыполненных после думских выборов обещаний, что может усилить протестные настроения среди россиян, считает политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. В комментарии РИА «Новый День» эксперт обратил внимание, что ситуацию усугубляет «предчувствие войны», которое постоянно подогревается частью правящей элиты.

«Чем 22-й год отличается от 21-го? Закончились выборы в Госдуму, много было обещаний, которые явно выполнить тяжело, а некоторые – невозможно. Даже самые базовые- вроде того, что цены на «борщевой набор», например, не вырастут, – не выполнены. Поэтому одна из угроз для власти – это разочарование. Обещали и не сделали, и продолжение падения уровня поддержки, что может вылиться, если не в уличную активность, то, по крайней мере, в кухонную и, в том числе, электоральную. Поскольку власти надо все равно в этом году проводить выборы в 36 регионах, выборы городских дум, заксобраний, губернаторов, соответственно, будет сложно. Придется идти на какие-то ухищрения, а вот эти ухищрения, в свою очередь, могут спровоцировать новое недовольство населения», – отметил Гращенков.

По его оценке, вторая угроза тоже связана с фактором избирательной кампании и ростом протестных настроений в регионах. «Опять придется идти толи на какую-то либерализацию в регионах, особенно проблемных, а их около 17-ти, либо, наоборот, закручивать гайки, что тоже может вызвать недовольство. А у нас ситуация такая, что не как в 17-м году (Октябрьская революция 1917 года), когда протесты начинались с Москвы и Петрограда, а, наоборот, сейчас волна раскачивания региональных протестов, как показал Хабаровск. Такая непредсказуемая ситуация – протесты могут не перекинуться на другие регионы, а могут перекинуться. Все опасаются», – отметил эксперт, отметив, что многое будет зависеть от стратегии проведения предстоящих выборов.

Кроме того, Гращенков обратил внимание на глобальную угрозу – страх возможной войны. «Такое впечатление, что никто толком не понимает, что, собственно, будет за война и зачем она нужна. Если в конце прошлого года говорили про возможную войну с Украиной или на территории Украины, то теперь вектор сместился в сторону Казахстана, куда вошли через ОДКБ российские войска. Потом сложные переговоры с Западом, которому тоже выдвигаются ультиматумы. Так или иначе, военная угроза витает в воздухе», – подчеркнул он.

«Очевидно, в элитах присутствует достаточно влиятельная группа, которая заинтересована, если не в войне, то, по крайней мере, в удерживании ситуации где-то на грани. А это значит, что ни о каком развитии речи идти не может. И политика, и экономика будут сужаться, закручиваться. Это военное время или предвоенное время, как его не назови, – в любом случае, бьет по стране», – заключил Гращенков.

Москва, Мария Соколова

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