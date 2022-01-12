Кризисная нестабильность: эксперт назвал главные угрозы для России

В 2022 году главными угрозами для России будут социально-экономические проблемы, а также нестабильность в соседних государствах. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко. При этом, по его оценке, возможно усиление протестных настроений региональной элиты на фоне укрепления жесткой вертикали власти.

«Первый вызов – социально-экономический. Потому что все равно рост цен продолжается, увеличение доходов населения за этим ростом очевидно не поспевает. Соответственно, нужны какие-то большие системные меры по тому, как обеспечить, во-первых, экономический рост, а, во-вторых, более справедливое распределение доходов. Тем более, мы видим, что эта тема достаточно широко присутствует в повестке не только российской. Достаточно посмотреть на недавнее заявление казахстанского президента [Касыма-Жомарта] Токаева, который сказал, что богатым надо будет поделиться и создать фонд поддержки социальных проектов», – пояснил он.

Как считает эксперт, еще одной угрозой для России станет «нестабильность на внешних контурах». «Это и Украина. Это и Белоруссия, где сейчас конституционная реформа практически декоративная, не меняющая сути режима и не включающая компромисс с недовольными группами населения. Это Казахстан, в котором все еще ничего не закончилось и в котором есть высокие риски нестабильности. Собственно, вся внешняя периферия России, в той или иной степени, в общем-то находится под угрозой», – отметил Минченко.

Политолог также обратил внимание риски укрепления жесткой вертикали власти в России. «Сейчас система идет к упрощению, к попытке увеличения управляемости из федерального центра, но это в то же время сделает ее более неповоротливой, более медленной, менее гибкой, менее внимательной к проблемам на местах. На мой взгляд, жесткая вертикализация и завязка всех ключевых решений на Москву, и снижает эффективность системы, и вызывает рост протестных настроений у региональной элиты», – подчеркнул Минченко.

Москва, Мария Соколова

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