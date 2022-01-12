Существенные разногласия: НАТО не пойдет на уступки России

Между Североатлантическим альянсом и Россией остаются серьезные разногласия по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания Совета Россия – НАТО (СРН). По его словам, Альянс не пойдет на компромиссы относительно своего расширения и обеспечения безопасности в Европе.

«Состоялся очень серьезный и прямой обмен мнениями по ситуации на Украине и вопросам европейской безопасности. Существенные разногласия между Россией и НАТО по этим вопросам», – сказал он (здесь и далее цитата по ТАСС).

Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на компромисс в вопросах своего расширения и принятия в Альянс тех или иных стран, в том числе Украины. «Все союзники едины в том, что касается главного принципа альянса: каждая страна вольна сама выбирать свой путь. Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов стать членом альянса. У России нет вето в вопросе о том, может ли Украина присоединиться к организации. Союзники готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО», – пояснил генсек Альянса.

При этом Столтенберг заявил, что НАТО по-прежнему видит присутствие российских войск на границе с Украиной. «Мы сказали, что видим наращивание сил, артиллерию, войска и угрожающую риторику», – сказал он, отметив, что «не Украина – угроза для России, а наоборот». «У Украины есть право на самооборону. И, конечно, некоторые союзники и НАТО помогают Украине в этом», – добавил он.

В то же время Столтенберг не считает расширение Альянса актом агрессии. «НАТО – это оборонительный альянс, мы никогда никого не принуждали вступать в нашу организацию. Идея о том, что в настоящий момент расширение НАТО – это акт агрессии, не является правдой. Расширение НАТО было и остается краеугольным камнем в распространении свободы и демократии в Европе», – подчеркнул он, отметив, что члены НАТО не будут жалеть усилий для поиска политических путей для движения вперед.

Вместе с тем Столтенберг сообщил, что напряженность между Россией и Западом возможно снизить, если Москва будет готова к сотрудничеству и политическому решению вопросов.

Брюссель, Светлана Антонова

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