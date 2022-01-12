Военный эксперт Селиванов о четырех инструкторах в Мали: один русский стоит десятка, а иногда и сотни

Истерия Запада вокруг мнимого присутствия в Мали «ЧВК Вагнера» достигла своего апогея после новости о прибытии в Мали четверых российских военных инструкторов во вторник, 11 января. Эксперты НАТО и представители ООН видят в этом угрозу для миротворцев МИНУСМА.

В рамках договора о военно-техническом взаимодействии между Москвой и Бамако, наши соотечественники будут обучать личный состав вооруженных сил Мали и пилотировать недавно переданные республике вертолеты Ми-171.

Экс-советник министра обороны Украины Алексей Селиванов на фоне происходящих событий выразил свою поддержку россиянам.

«Всего лишь четыре военных инструктора вызвали такую истерику у Запада, потому что один русский стоит десятка, а иногда сотни, а иногда и тысячи.

Четыре русских инструктора смогут сделать больше, чем целый, например, французский контингент, который и выперли из Мали. И это хорошо, и это правильно», – заявил эксперт.

«Военно-политические лидеры Африки видят, что западные так называемые миротворцы не принесли мир на африканскую землю, а русские принесли. Их усилия стабилизируют ситуацию в Африке, стабилизируют жизнь простого населения и приносят мир в африканские города.

Русскому народу, народам России не надо больше сдерживать их полёт, их крылья связывать. Мы выходим, Россия выходит на оперативный простор, и всеми миру нужно с этим смириться», – не без гордости отметил экс-советник.

Селиванов напомнил еще об одной недавней крупной победе русского мира – присоединении к Русской Православной Церкви 102 клириков со своими приходами из восьми стран Африки. Этим актом африканские священники и верующие доказали, что хотят быть с Россией и Русской православной церковью, а не с отступниками Варфоломеем и украинскими раскольниками.

«Сегодняшняя Африка переживает некое возрождение, сегодня в Африке особый интерес вызывает Россия, вплоть до русского православия. Ведь буквально 29 декабря Святейший Синод принял решение учредить африканский экзархат Русской православной церкви, состоящий из двух епархий – североафриканской и южноафриканской», – эксперт таким образом обратил внимание, что укрепление взаимоотношений между Россией и Мали происходит в разнообразных сферах и на разных уровнях взаимодействия, и что сотрудничество это движется плодотворно.

Москва, Светлана Антонова

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