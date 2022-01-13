«Бунт элит», бедность населения, «полыхающее подбрюшье» и новые санкции: 2022 год для России будет тяжелым

Главными внутренними вызовами для России в 2022 году могут стать проблема бедности населения, депрессия и усталость общества от Covid-19, а также «бунт элит» в ожидании транзита власти. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. По его оценке, осложнят ситуацию новые западные санкции, нестабильность на постсоветском пространстве и рост напряженности в государствах, откуда «ушли» США.

«Наши взаимоотношения со странами Запада, санкционное давление являются главным риском. Мы все танцуем от западных санкций. Они накладывают соответствующий отпечаток на нашей внешней торговле, перекос по нашим кредитам. Поэтому считаю главной угрозой именно расширение санкций. Это заставит российскую экономику совершенно по-новому ориентироваться, если эти санкции будут такими угрожающими, как они анонсировали», – пояснил эксперт.

Политолог также обратил внимание на нестабильность в странах постсоветского пространства, что также создает риски для России. «У них тоже, как мы видели на примере Казахстана, Белоруссии, Украины, далеко не все в порядке. Это наше подбрюшье, которое может в любой момент полыхнуть. Это тоже плохо, и от этого зависит и поток возвращающихся русских, и поток гастарбайтеров, и наша торговля с нашими соседями, которая раньше была грандиозной, а сейчас все меньше и меньше. Хотя мы, конечно, важный партнер для той же Белоруссии и Казахстана, но с той же Украиной, например, у нас практически все уже разорвано. Это вторая угроза», – отметил он.

«Если говорить о третьей внешней угрозе, то это нарастание напряженности в тех странах, откуда ушли американцы. Я имею ввиду Афганистан, частично Ирак и страны Магриба, где они (США) устраивали в свое время «цветные» революции. Там нарастает исламистский реванш, и когда это прорвется, одному Богу известно. Но в любом случае ситуация на территории Афганистана и Ирака местами напрямую угрожает нам, поскольку это может привести к росту наркотрафика и миграции боевиков на нашу территорию. В общем, здесь есть о чем думать», – констатировал Данилин.

«Это три главные внешние угрозы. Я не буду говорить о таких глобальных темах, как потепление, экология, потому что это может быть, а может не быть», – добавил он.

Говоря о внутренних проблемах России, эксперт, в первую очередь, выделил пандемию коронавируса, которая погрузила общество «в состояние глубокой тревоги и депрессии». «Очень важно постараться правильно и вовремя выйти из Covid. Два года мы находимся в состоянии борьбы с пандемией и общество уже устало немножко от этого», – пояснил он.

«Вторая тема – это, пожалуй, возможное начало бунта элит, назову его так условно. Дело в том, что приближается 24-й год, и мы видели уже по 19-му году, как элиты засуетились в преддверии, как они считали, грядущего транзита (власти). И пришлось, в том числе, и Конституцию менять, подвешивать тему транзита, чтобы элиты успокоились. И сейчас не исключено, что кто-то где-то может пойти в пляс. Это вторая угроза внутренняя», – считает Данилин.

Кроме того, эксперт назвал серьезной угрозой бедность населения. «Доходы (россиян) достаточно низкие, и в последние годы они росли у очень ограниченной части населения. Это тоже напрямую влияет на социально-экономическое самочувствие. Я не жду каких-то глобальных экономических кризисов, но «черный лебедь» всегда может прилететь, всегда может рвануть где-то. Сказать, что, где и как, – это ситуация для более глубокого анализа», – сказал он.

«Тем не менее, из политических рисков главный – начало игр внутри элиты по поводу транзита, но глава государства и его администрация держат руку на пульсе, думаю, не допустят этих рисков», – подчеркнул Данилин.

В то же время, как считает эксперт, в России вряд ли возможно повторение сценария «казахского» кризиса. «Я не могу представить себе ситуации, при которой тема, скажем так, социально-экономических лишений могла бы привести к серьезным волнениям в нашем обществе или стать причиной для массовых акций неповиновения. Бедность у нас дисперсивна. То есть, она не сосредоточена в каком-то одном месте, и, тем более, бедности нет в Москве. Это значит, что любой протест бедного населения, скорее всего, будет иметь место в другом городе, а значит его значимость будет отнюдь не такая высокая. Если мы посмотрим на казахский пример, то мы увидим, что из социально-экономических требований протест превратился в просто протест, а потом в целый бунт и в выражение элитами недовольства, собственно, Токаевым и Назарбаевым. Социально-экономический протест присутствовал только в начале. У нас я не могу представить себе ситуацию, в которой социально-экономическое недовольство населения могло бы вылиться в какое-то серьезное противостояние с властью», – подчеркнул Данилин, заключив, что «сейчас все будут рассматривать в контексте 2024 года, вообще все».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»