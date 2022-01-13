«Потери будут огромными»: Россия продолжает откат в 1990-е

В 2022 году в России фундаментального экономического подъема не предвидится – на фоне пандемии коронавируса страна продолжает движение назад в 1990-е. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал лидер движения «Возрождение» Александр Чухлебов. По его оценке, околовоенные риски будут создавать дополнительную напряженность.

«Конечно, существуют риски, подобные тем, когда люди меряются мускулами. На мой взгляд, военного конфликта не произойдет, но что-то к этому очень близкое – это действительно будет в этом году, это 100%», – пояснил он.

При этом Чухлебов обратил внимание, что эта напряженность на фоне пандемии коронавируса усугубит экономическую ситуацию в России. «Когда ты пытаешься, с одной стороны, играть военными мускулами, с другой – ты все-таки пытаешься следить за экономической составляющей и пытаешься ее каким-то образом удержать и, с третьей стороны, еще существуют проблемы, вызванные коронавирусом. Это тоже тот аспект, на который необходимо обращать внимание. И когда вот это все лебедь, рак и щука растаскивают все в разные стороны, то, понятное дело, в России в этом году какого-то фундаментального подъема не предвидится. Мы будем играть мускулами, будем участвовать во всей этой игре, которая происходит во всем мире. И это будет оттягивать и силы, и внимание, и, в том числе, денежные средства», – подчеркнул Чухлебов.

При этом говоря об экономической ситуации, политик отметил, что Россия «скатывается в обратную сторону» – в тяжелые 1990-е. «Мы не идем на подъем, как это везде декларируется, а, на мой личный взгляд, мы действительно возвращаемся в те годы, когда состояние и жизнь граждан РФ была достаточно удручающей и печальной. Если мы проведем параллели, то и тогда, и сейчас действительно люди жалуются, что цены высокие в магазинах, и все это постоянно обсуждает правительство уже не единожды, вплоть до президента. Вторая параллель. Когда граждане нашей страны вкладывались в различные пирамиды типа МММ и тому подобное, когда верили в заряды, допустим, бака с водой через телевизор, тогда была действительно тяжелая ситуация. Сейчас мы видим то же самое на примере блогосферы, где люди зарабатывают может даже миллионы долларов, а не рублей. Предлагают различные тренинги, обучения. И мы все, граждане нашей страны, несем последние копейки, потому что верим так же, как в МММ, что завтра мы сможем, как они, зарабатывать миллионы долларов. Это же профанация, такого не бывает, но, тем не менее, это говорит о том, что мы уже в такой уже действительно тяжелой ситуации, что не чувствуем себя достаточно уверенно, чтобы не обращать на это внимание и не нести последние копейки в те же самые пирамиды, только в блогосфере», – отметил он.

Еще одной угрозой политик считает пандемию коронавируса, против которого за два года так и не было найдено действенной системы борьбы. «Я не эксперт, но выглядит достаточно странным, что все страны борются с коронавирусом только одним способом – либо закрывая людей по домам, либо вкалывая им прививки. На сегодняшний день лекарств, которые помогают бороться коронавирусом – их либо настолько мало и они не сильно раскручены или изучены, либо может быть это вообще никому не интересно. Интересно производить огромными цистернами прививки и вкалывать из сначала раз в год, потом, может быть, раз в полгода, потом – наверное раз в месяц. Зарабатывает всего одна структура – фарма-бизнес, так называемый, не только в России. Действительно выглядит странным, что нет массового производства доступных лекарств, которые, допустим, после применения 2-3 таблеток или какой-то инъекции позволяют вылечиться, и не думать об этой болезни и не рушить всю экономическую составляющую и бизнес, на который влияют все эти ограничения. Думаю, в конечном итоге все закончится хорошо, но не в этом году. В этом году даже если мы посмотрим на своих соседей, родственников, то большое количество людей либо потеряло работу, либо намного меньше зарабатывают, либо не видят перспектив в будущем, либо какие-то коллапсы, связанные с работой и доходами. Это уже началось в прошлом году, и можно ожидать в 22-м», – сказал он.

«Нельзя жить такой жизнью, когда лебедь, рак и щука -когда нет единой команды, нет единого мнения, нет единой цели и единой стратегии. Мне все время удивительно, когда нас сравнивают с другими странами, когда это выгодно, и не сравнивают, когда невыгодно. Ведь во многих странах все равно идет какое-то развитие, люди настолько не нищают. Есть проблемы везде, но именно в России очень заметен этот слой населения, который, скажем так, потерял большое количество денег, и теряет все больше и больше», – заключил Чухлебов.

Москва, Мария Соколова

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