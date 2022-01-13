«Очень сложно и опасно»: России предстоит год с непредсказуемыми последствиями

«Выгорание» и нервозность российского общества в условиях ковид-пандемии на фоне падения уровни жизни может привести к самым непредсказуемым и негативным для страны последствиям. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог Андрей Максимов, обратив внимание, что непростые коронавирусные условия и социально-экономический кризис создают серьезные вызовы для подготовки возможного транзита власти в 2024 году.

Как считает эксперт, главной угрозой для России остается сложная экономическая ситуация и неопределенность, связанная с пандемией коронавируса. «Самое сложное у нас будет все-таки продолжение коронавирусной эпопеи и переход ее в ту фазу, в которой она находится сейчас в Западной Европе и в Штатах, включение «омикрона» на полную мощность, что в общем-то здорово нагрузит нашу систему здравоохранения, которая уже работает на износ второй год. Параллельно эмоциональное выгорание идет не только у сотрудников здравоохранения, но и у значительной части жителей. Мы иногда проводим исследования, и очень много людей эмоционально находятся в агрессивном состоянии, реагируют обостренно на любые внешние раздражители. Даже сложно иногда проводить фокус-группы, потому что там, где раньше была дискуссия, теперь возникает конфликт – причем иногда на грани рукоприкладства», – пояснил он.

«Это очень сложно и опасно с точки зрения начала избирательных кампаний, которые в этом году предстоят в регионах с невысоким уровнем жизни. И в этом плане – продолжается рост цен, инфляции, повышена ставка Центробанка, соответственно, дорожают все кредиты, опять становится очень дорогой ипотека. То есть, то, что некоторое время назад было вполне доступно, становится опять недоступным. Плюс, потребительские кредиты в настоящий момент банки дают неохотно. При этом повышение зарплат в системе бюджетников достаточно сложно, потому что федеральное руководство сейчас не в состоянии обеспечивать тот уровень патернализма, который был заявлен – из-за того, что источники опять же ограничены, даже у федералов. Печатать еще необеспеченные деньги нельзя, потому что это еще больше раздует инфляцию. Вот такая ситуация – достаточно сложная с точки зрения вызовов, которые стоят перед государством», – подчеркнул Максимов.

По его оценке, сложная экономическая ситуация и эмоциональное напряжение общества могут привести к непредсказуемым последствиям. «Недавние казахстанские события показывают, что иногда достаточно совершенно безобидной нейтральной истории, которая могла бы спровоцировать массовые протесты, потому что люди эмоционально находятся все-таки в очень тяжелом положении и готовы к неадекватным реакциям. Соответственно, если какие-то провокаторы появятся, или даже без провокаторов, реакция может быть совершенно неожиданной на какие-то вещи. А без непопулярных решений обойтись будет сложно», – констатировал он.

В то же время эксперт обратил внимание, что на таком фоне процесс подготовки к ключевым выборам 2024 года фактически уже начался, хотя потенциальные преемники главы государства еще не обозначены. «С точки зрения чисто политической, в этом году уже начинаются процессы, которые приведут в 24-м году либо к тому, что президент останется на своем посту, либо начнется транзит власти. Потенциальные преемники еще не обозначены, но некоторые косвенные признаки показывают, что началось пиар-сопровождение некоторых людей. Мы видим рост их упоминаемости в СМИ, рост, скажем так, некоторых направлений и территорий, за которые они отвечают. Как бы выбор еще не завершен, но видно, что некоторые люди уже, так сказать, стоят на рельсах», – отметил политолог, добавив, что потенциально на статус преемника может претендовать, в том числе, губернатор Тульской области Алексей Дюмин с учетом его близости к первому лицу.

«Такая вот история. С одной стороны, надо готовиться к транзиту власти. С другой стороны, у нас все еще не преодолены последствия пандемии. С третьей стороны, диалог с нашими внешними партнерами идет как у слепого с немым – мы говорим одно, они нам говорят другое, и никто никого не слышит», – подытожил он.

«Дай Бог проскочить нам вот этот пик, который будет в заболевании (коронавирусом) в ближайшее время. Дальше неизвестно, какие последствия будут. Если мутации будут вести в сторону ослабления штамма, снижения летальности, тогда хорошо, а если нет – может быть очень и очень проблемно… В лучшем случае, мы выживем, и слава Богу», – заключил Максимов.

Москва, Мария Соколова

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