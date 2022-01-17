Снежно и теплее климатической нормы: синоптики определили, какой будет погода в московском регионе

В ближайшую неделю московский регион останется под влиянием серии активных быстро перемещающихся северных циклонов. Согласно прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, температура воздуха продолжит колебаться в небольших пределах, превышающих климатическую норму. Небольшое похолодание возможно только на Крещение.

Во вторник, 18 января, как и сегодня, прогнозируется снег. Местами метель, гололедица. Ночью в Москве -4...-2°, по области -7...-2°. Днем в столице -4...-2°, в Подмосковье -7...-2°. При этом возможен порывистый ветер до 15-17 м/с.

В среду, 19 января, местами ожидается небольшой снег, в Москве -12...-10°, по области -15...-10°. Днем преимущественно без осадков. В Москве -9...-7°, по области -11...-6°.

В четверг, 20 января, вновь прогнозируется небольшой снег. Ночью в Москве -12...-10°, по области -13...-8°, на востоке до -18°. Днем в столице -4...-2°, в Подмосковье -7...-2° с порывистым ветром до 15 м/с.

В последующие двое суток, прогнозируется облачная погода со снегом. В пятницу, 21 января, ночью -8...-3°, днем -6...-1°. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с. В субботу, 22 января, ночью -10...-5°, днем -8...-3°. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, уточнили в Гидрометцентре России.

Москва, Светлана Антонова

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